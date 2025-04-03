有問過兒子！她拿走平板「媳婦卻抓狂」：很難相處　網一面倒不挺

▲媳婦得知後，當場抓狂。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「不要因為這種小事讓人覺得你很難相處。」一名網友發文表示，她的女兒因為沒有平板可以追劇，所以在經過她兒子的同意後，就拿了媳婦的平板給女兒，豈料媳婦得知後卻抓狂，讓她實在不懂這有什麼好生氣的！不過貼文曝光後，大票網友都罵翻。

臉書粉專「爆料公社」分享一則貼文，原PO表示，因為女兒說自己沒有平板可以追劇，所以她就想起媳婦房間有個平板已經很久沒有使用了。當時她叫兒子拿出來，兒子也說拿去用沒關係，怎料媳婦得知此事後卻大抓狂。

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原PO透露，兒子在家其實很強勢，所以媳婦即便不開心，也不敢對她怎麼樣，只是她依舊不解，「想請問這有啥好氣的？況且我有經過你老公（原PO兒子）同意才拿的」，充其量看平板多少錢，請她兒子賠不就好了？「不要因為這種小事讓人覺得你很難相處」。

不過貼文曝光後，大票網友則直呼，「我覺得還是要經過本人（你媳婦）同意，尊重本人的意見才是，這跟多少錢沒有關係，請學會尊重別人」、「這想法不太妙呢，哪天你的兒子一同意，媳婦也可以把你戶頭的錢提走，你也不能跟她計較耶，不然你就是難相處的婆婆了」、「那是私人物品好嗎？老公也不能替她決定」、「別人的東西要問當事人，最基本的禮貌」。