「房間分婆婆金飾」被嗆不同姓　媳婦1句嘴爆公公！網讚：幹得好

▲公公在房間分婆婆的金飾與存款。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

媳婦永遠只是外人？一名人妻透露，才辦完婆婆的喪事，公公又急著把小叔、小姑叫回家，原來是要分婆婆的金飾與存款，原PO當下也想進去房間，不料被公公大聲阻止「妳跟我們不同姓」，還命令去煮飯。事後，原PO心寒回房追劇，沒想到公公又催煮飯，她忍不住反擊一句，引發網友大讚「榮登媳婦之光！」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，婆婆走得突然，辦完喪事後大家才稍微喘口氣，沒想到公公立刻把小叔、小姑叫回來，要求去他房間裡分婆婆的金飾、存款。

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原PO說，看到老公準備進房時，她也想一起進去，殊不知公公大聲制止，「妳跟我們不同姓，聽什麼聽？去煮飯啦！」當下原PO感受極差，並在心中埋怨「我又沒有說我要，好歹我也在這個家10年了，有需要這麼兇嗎？」

於是原PO回到房間追劇轉移情緒，不久後，公公來質問「怎麼還沒煮飯？」當下原PO也不是省油的燈，下秒反擊回嗆「我又沒跟你們同姓，幹嘛煮飯給你們吃？當我吃草的嗎？」

文章曝光後，破3000名網友紛紛拍手叫好，「幹得好」、「水啦！不用對他客氣」、「欣賞你」、「不同姓幹嘛為他們做牛馬，做自己、愛自己最重要」、「以牙還牙！讓他知道什麼叫尊重」、「支持黑到底，以後做自己」、「請榮登媳婦之光，就算沒份，也不能這麼不尊重」、「今日聽到最舒心的話」、「將他說的話原封不動送回去」、「好事你分不到，欺負人的時候少不了你」。