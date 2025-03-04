她開工作室洗頭收250元　「婆婆怨黑店」全場傻眼：超便宜

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

在台北市經營小型工作室的媳婦，最近被婆婆氣得直呼「老番顛」！她透露，自己提供的洗髮服務價格為250元，潤絲再加20元，屬於相當親民的價格。然而，婆婆竟然四處向親戚朋友抱怨她「開黑店」，讓她聽了又氣又無奈，忍不住在網路上吐苦水，話題引發討論。

「我真的不想罵我婆婆，她真的是欠罵加老番顛。」原PO在「毒姑九賤婆媳討論區」表示，她在台北開了個小小的工作室，洗一顆頭是250元，若要潤絲加20元。豈料婆婆到處跟親戚朋友說她是黑店，「這是什麼婆婆啊？我光是店租金就要30000了。」

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原PO也在留言處透露，因為婆婆都去菜市場裡面那種居家型的小美容院，洗一個頭只要180元，「她都拿這個比較。」

貼文一出，馬上吸引許多網友留言聲援，大家紛紛表示，「南部都要300了」、「她吃米不知米價，在台北市洗頭+護髮費用很便宜欸！怎麼有那麼壞心又心眼小的人？」「這也太便宜了吧！在哪裡？我平常在林口洗一個頭都要六百起跳耶」、「這樣算便宜了，高雄也大約落在250～300元。」

還有人傻眼表示，「怎麼會有自己人拆台的」、「沒關係！會相信她的話的人，不是妳的客群」、「光會造謠詆毀人，根本不去想開店的成本跟開銷，價格不同服務也不同，只會造謠生事」、「妳婆婆只適合百元理髮，工作室的舒適跟用心她不懂啦！」