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尹錫悅彈劾案裁決倒數！警派機動隊維持「最高警戒」　安國站關閉

▲▼南韓總統尹錫悅23日出席憲法裁判所彈劾案第4次辯論。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅曾出席憲法裁判所辯論。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警強闖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，遭國會彈劾停職。如今，南韓憲法裁判所（憲法法院）預計明（4）日上午宣布裁決結果。據傳，8名法官在倒數24個小時內仍進行「評議」，修改判決書細項。同時，警方也將維安層級提升至最高，管控主要地鐵站進出。

根據《韓聯社》，南韓憲法裁判所預計4日上午11時（台灣時間上午10時）針對尹錫悅彈劾訴追案宣告裁決結果，隨著裁決時間倒數只剩下不到24個小時，8名法官今（3）日下午仍在召開評議，針對判決書條文與相關細項、補充意見等修改溝通意見，預計最晚4日早晨完成協商。

8名法官在憲法裁判所第303號房進行評議，然而該間辦公室至今仍拉下窗簾，外圍則有警察和維安人員死守，就連內部關係人士都儘量保持克制、禁止與外部有任何接觸，為的就是禁止裁決結果提早外流。

▲▼大韓民國憲法裁判所。（圖／達志影像）

▲大韓民國憲法裁判所。（圖／達志影像）

隨著彈劾審判正在倒數，贊成彈劾尹錫悅、反對彈劾尹錫悅等兩派人馬在首爾市中心皆有大規模的集會示威與遊行活動。其中，呼籲罷免尹錫悅的公民團體「尹錫悅立刻下台、社會大變革非常行動」（簡稱非常行動）於3日上午11時遞交100萬份緊急請願書，呼籲8名法官以「8比0」全員一致達成罷免尹錫悅的共識。

非常行動指出，他們結合了共同民主黨、祖國革新黨、進步黨、基本所得黨等8個在野黨，在72個小時內透過線上向市民朋友收集100萬份請願書。

非常行動也預計晚間7時起，在靠近憲法裁判所的首爾地鐵安國站6號出口前舉辦崛起大會，從景福宮東十字閣沿著世宗大路、鐘閣站、安國洞十字路口遊行。同一時間，也有遊行路線沿著地鐵江南站、交大站、瑞草站後行經大檢察廳，晚間起在安國站投入過夜行動。

至於反對彈劾尹錫悅的自由統一黨，預計3日下午1時起在首爾市鐘路區天道教水雲會館前、下午2時在首爾市龍山區漢南洞總統官邸、晚間8時在光化門東和免稅店前進行集會。

▲▼尹錫悅彈劾案裁決宣布在即，民眾聚集在憲法裁判所附近抗議。（圖／達志影像／newscom）

▲▼尹錫悅彈劾案裁決宣布在即，民眾聚集在憲法裁判所附近抗議。（圖／達志影像／newscom）

▲▼尹錫悅彈劾案裁決宣布在即，民眾聚集在憲法裁判所附近抗議。（圖／達志影像／newscom）

根據韓媒《紐西斯通訊社》，首爾地鐵安國站3日下午4時（台灣時間下午3時）起開始過站不停、關閉車站出入口。

警方從3日上午9時起針對首爾祭出警戒層級第2高的「乙號非常」，在市中心投入110支機動隊、約7000多名警力，至於4日宣判當天則投入100%的警力，並宣布投入「甲號非常」之最高層級警戒狀態，全國各地投入210支機動隊、1萬4000多名警力，包括刑事機動隊、對話警察等，而30多名警察特攻隊也用於防範恐攻或無人機攻擊。

另外，韓國觀光公社指出，由於大規模集會預計在憲法裁判所（安國站）、光化門、汝矣島等首爾市中心進行，因此首爾市府宣布加強交通管制，包括在光化門、汝矣島、漢南洞一帶的地鐵和市內公車可能不停靠上下車，或是臨時改變路線，其中安國站4日全天關閉，附近站點也將視情況做調整。

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