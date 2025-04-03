川普關稅大刀揮來　黃珊珊：朝野政治鬥爭應暫時擱置

▲川普宣布對等關稅，針對台灣課徵32%關稅。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普的對等關稅新制今正式掀牌，台灣預計將被徵收32%的對等關稅，比南韓的25%、日本的25%還高。對此，民眾黨立委黃珊珊說，川普的貿易戰開打，台灣是第一波受攻擊的國家之一，「行政院先前一直說已經做好準備、有相應對策，現在就是行政院拿出這些對策的時候」，貿易戰既已開始，朝野間的政治鬥爭就應該暫時擱置，黨一時意氣之爭，沒有國家長治久安來的重要。

川普於美國時間2日在白宮舉行「讓美國再次富裕」記者會，宣布對全球貿易夥伴加徵關稅，讓美國的平均關稅稅率飆升至約22％。其中，將對台灣徵收32%的對等關稅，比南韓的25%、日本的25%還高。

黃珊珊今在臉書表示，川普所公布的「對等關稅」給台灣32%的稅率。這個數字與央行、財政部先前所做的推估有點差距。這一方面顯示了行政單位對美方動態的無知；另一方面卻也顯示美國商務部算法的不明。

黃珊珊說，放眼望去，台灣雖然被課的關稅比日韓都高，但與新南向國家相較卻在伯仲之間。短期內，台灣或許可以因為與主要競爭對手大致相當而稍得喘息，但32%的關稅稅率絕對不是台灣可以長期支撐的。

黃珊珊提到，從目前所公布的消息來看，這32%的關稅並不是只有關稅而已，還有其他非關稅的壁壘：包括貨幣操縱、美國貿易代表所公布報告中指出的台灣對特定農產品（牛肉、稻米、馬鈴薯）等項目。而從財政部先前所提供的資料來看，或許最重要的其實並不是關稅；而是2025年美國國家貿易評估報告中所指出的關稅配額、海關查驗、檢疫要求等等非關稅障礙。

「這些非關稅障礙或許本來都可以在台美21世紀貿易倡議下處理。」黃珊珊說，根據貿易副代表的說法，台美21世紀貿易倡議已然停擺，致使台灣無法與美方在貿易問題上能有更進一步的溝通與進展。

「如今，川普的貿易戰已然開打，而台灣是第一波受攻擊的國家之一。」黃珊珊表示，行政院先前一直說已經做好準備、有相應對策；現在就是行政院拿出這些對策的時候。貿易戰既以開始，朝野間的政治鬥爭就應該暫時擱置，黨一時意氣之爭，沒有國家長治久安來的重要。