課徵台灣32%對等關稅！川普威脅「提高在美生產」：否則會再增加

▲美國總統川普宣布對等關稅。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於當地時間2日在白宮舉行「讓美國再次富裕」記者會，宣布對全球貿易夥伴加徵關稅，對象包括中國、歐盟、日本、南韓與台灣。其中，美國對台灣徵收32%的對等關稅，比南韓的25%、日本的25%還高。川普強調，美國長年遭受不公平貿易對待，新關稅措施旨在保護美國製造業、降低貿易逆差，吸引企業回流美國。

＊針對台灣半導體產業與台積電

在這次關稅政策中，台灣半導體產業成為關注焦點。川普表示，過去幾十年來，美國本土的生產能力大幅下滑，導致電子產品、半導體等關鍵技術依賴進口。台積電（TSMC）雖已宣布在美國設廠投資2000億美元，但川普強調，這還不夠，「美國必須掌握自己的科技供應鏈」。

川普警告，如果未來台積電及其他半導體企業未能進一步擴大美國境內的生產規模，美國可能對台灣的半導體產品加徵更多關稅，以迫使相關企業增加在美國的製造業佈局。他表示，「我們不能讓我們的國家在最關鍵的技術上依賴外國。」

＊對中國與其他國家的關稅措施

根據川普政府提出的關稅政策，美國將對中國進口商品加徵34%關稅，對歐盟商品加徵20%，至於對日本、南韓及印度則分別為24%、25%和26%。川普指控，中國長期操縱匯率、竊取美國智慧財產權，並對美國產品徵收高額關稅。他舉例，中國對美國稻米課徵65%關稅，而南韓與日本對美國稻米課徵的關稅更高達513%和700%。

川普表示，「這些國家從貿易壁壘中獲利，而美國卻在承受損失，」川普說道，「我們不會再容忍這種情況。」

＊美國製造業回流與影響

川普政府強調，此次關稅政策已吸引蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）等企業擴大在美國的生產線。台積電計劃在美國設立新工廠，部分海外汽車製造商也宣布增加在美投資。

然而，這項措施仍受到美國國內反對聲浪。美國眾議院民主黨黨團領傑弗瑞斯（Hakeem Jeffries）批評，關稅將導致美國物價上漲，且可能引發經濟衰退。美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer，民主黨）則指出，紐約州上萬個工作機會將受影響，形容此舉是「對經濟的重擊」。

川普則回應，「我們正在為美國工人奮戰，不會再讓外國壓榨我們的經濟。」

這項關稅政策將於當地時間3日正式生效，市場預期將對全球供應鏈與經濟局勢帶來深遠影響。