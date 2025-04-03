川普對台收32%超高關稅　民眾黨籲政府啟動關稅談判

▲川普宣布對等關稅。（圖／路透社）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普的對等關稅新制今正式掀牌，台灣預計將被徵收32%的對等關稅，比南韓的25%、日本的25%還高。對此，民眾黨聲明，若最終這項高關稅措施付諸實行，以出口導向為主的台灣經濟，勢必受到嚴重打擊，呼籲政府應立即啟動對美關稅談判磋商，明確提出互利訴求，爭取關稅減免或調整。

川普於美國時間2日在白宮舉行「讓美國再次富裕」記者會，宣布對全球貿易夥伴加徵關稅，讓美國的平均關稅稅率飆升至約22％，達到自1910年代以來前所未見的水準。

其中，將對台灣徵收32%的對等關稅，比南韓的25%、日本的25%還高。川普強調，美國長年遭受不公平貿易對待，新關稅措施旨在保護美國製造業、降低貿易逆差，吸引企業回流美國。

民眾黨表示，今天凌晨，美國總統川普宣布，向世界各國開徵10%的基本關稅，對若干國家開徵更高關稅。台灣被列入這些特別課徵高關稅國家之中，排名第7高、高達32%。即便台積電已宣布赴美高額投資，台灣仍遭受美方高關稅的特別對待。

「如果最終這項高關稅措施付諸實行，以出口導向為主的台灣經濟，勢必受到嚴重打擊。」民眾黨指出，衡諸高科技產業已經被迫赴美投資，此波關稅措施是否會將以美國為主要市場的傳統產業（如汽車零組件）也被逼到美國設廠，否則將喪失市場競爭力？果真如此，台灣的產業空洞化勢將更形嚴重。

民眾黨呼籲，政府應立即啟動對美關稅談判磋商，明確提出互利訴求，爭取關稅減免或調整。同時加速提出具體社會與經濟韌性方案，涵蓋產業轉型、就業安定與物價穩定，確保台灣在變局中站穩腳步，不再成為國際經貿博弈下的犧牲者。