聚焦川普關稅政策美股如「雲霄飛車」逆轉翻紅　台積電ADR破1％

▲川普簽署對等關稅行政命令。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

在美國總統川普（Donald Trump）即將宣布全面性對等關稅政策前夕，投資人押注市場將提前消化風險，美股主要指數2日震盪收高，特斯拉漲幅更突破5％。

周三（2日）美股一開盤，主要指數全面下挫，道瓊工業指數狂瀉近300點，以科技股為主的那斯達克指數同步大跌逾200點。但隨著關稅公布時間逼近，美股再度上演雲霄飛車行情，主要指數全面急拉翻紅，道瓊工業指數早盤一度大漲逾180點。

道瓊工業指數終場上揚235.36點，漲幅0.56％，收報42225.32點。

標普500指數揚升37.90點，漲幅0.67％，收報5670.97點。

那斯達克指數上漲151.16點，漲幅0.87％，收報17601.05點。

費城半導體指數漲升38.30點，漲幅0.89％，收報4320.75點。

個股方面，特斯拉（Tesla）上漲14.30美元，漲幅5.33％，收282.76美元。

台積電ADR上漲1.75美元，漲幅1.04％，收170.39美元。

聯電ADR下跌0.26美元，跌幅3.72％，收6.72美元。

輝達（NVIDIA）上漲0.27美元，漲幅0.25％，收110.42美元。