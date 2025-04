拳王3回合全領先卻「戰死擂台」　打到一半突後躺掛繩子身亡

▲奈及利亞前拳王「戰死擂台」,離奇後倒昏迷,送醫不治。(圖/翻攝自X)

記者趙蔡州/綜合報導

奈及利亞前輕重量級拳王奧蘭雷瓦朱(Segun Olanrewaju)近日在迦納出戰當地拳手姆巴努古(Jon Mbanugu),比賽過程中他一直都處於優勢,然而他卻在第3回合離奇失去意識,被緊急送醫後仍不治。迦納體育部目前已成立調查委員會,將釐清奧蘭雷瓦朱的真正死因。

綜合外媒報導,事件發生在3月29日,奧蘭雷瓦朱在迦納布科姆拳擊場對決姆巴努古,整場比賽分為8個回合,他前2個回合分數贏過姆巴努古,第3回合開始後也處於優勢,然而他卻在第3回合僅剩15秒時突然失去意識

曝光的影片可以看見,奧蘭雷瓦朱跟姆巴努古不斷出拳互相試探,姆巴努古為了追分不停主動攻擊,但每一拳都被他成功防禦或迴避,直到回合剩下15秒時,他在未受到攻擊的情況下,整個人突然往後跌坐到繩子上並陷入昏迷。

裁判第一時間開始讀秒,但讀到第4秒時發生情況不對,立刻宣布比賽中止並呼叫救援。奧蘭雷瓦朱的教練團成員第一時間衝進擂台替他CPR,救護人員趕到後一邊急救一邊將奧蘭雷瓦朱送醫,但奧蘭雷瓦朱搶救後仍不治。

奧蘭雷瓦朱的教練透露,奧蘭雷瓦朱因為積欠債務,在短時間內大量出賽賺錢,這次比賽也相當臨時,他曾勸奧蘭雷瓦朱不要參賽,且每場比賽之間最好休息一個月,但對方沒有聽取他的意見。

迦納體育部部長表示,事故發生後,他們已成立調查委員會,將釐清奧蘭雷瓦朱的真正死因,同時確認主辦方是否有疏失,「我們必須調查清楚,比賽是否完全符合規定」。

A Nigerian boxer, Segun ‘Success’ Olanrewaju, has died in Ghana during a boxing bout on Saturday. pic.twitter.com/7DebqSHIeV

Moment a Nigerian boxer, Segun Olanrewaju collapses due to health relating issues in the ring, during a match at Bukom Boxing Arena in Ghana last night. May his Soul rest in peace. pic.twitter.com/cONcnoH3Nz