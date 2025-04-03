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拳王3回合全領先卻「戰死擂台」　打到一半突後躺掛繩子身亡

▲▼拳王一路領先卻「戰死擂台」　揮拳5秒後突倒摔喪命。（圖／翻攝自X）

▲奈及利亞前拳王「戰死擂台」，離奇後倒昏迷，送醫不治。（圖／翻攝自X）

記者趙蔡州／綜合報導

奈及利亞前輕重量級拳王奧蘭雷瓦朱（Segun Olanrewaju）近日在迦納出戰當地拳手姆巴努古（Jon Mbanugu），比賽過程中他一直都處於優勢，然而他卻在第3回合離奇失去意識，被緊急送醫後仍不治。迦納體育部目前已成立調查委員會，將釐清奧蘭雷瓦朱的真正死因。

綜合外媒報導，事件發生在3月29日，奧蘭雷瓦朱在迦納布科姆拳擊場對決姆巴努古，整場比賽分為8個回合，他前2個回合分數贏過姆巴努古，第3回合開始後也處於優勢，然而他卻在第3回合僅剩15秒時突然失去意識

曝光的影片可以看見，奧蘭雷瓦朱跟姆巴努古不斷出拳互相試探，姆巴努古為了追分不停主動攻擊，但每一拳都被他成功防禦或迴避，直到回合剩下15秒時，他在未受到攻擊的情況下，整個人突然往後跌坐到繩子上並陷入昏迷。

裁判第一時間開始讀秒，但讀到第4秒時發生情況不對，立刻宣布比賽中止並呼叫救援。奧蘭雷瓦朱的教練團成員第一時間衝進擂台替他CPR，救護人員趕到後一邊急救一邊將奧蘭雷瓦朱送醫，但奧蘭雷瓦朱搶救後仍不治。

奧蘭雷瓦朱的教練透露，奧蘭雷瓦朱因為積欠債務，在短時間內大量出賽賺錢，這次比賽也相當臨時，他曾勸奧蘭雷瓦朱不要參賽，且每場比賽之間最好休息一個月，但對方沒有聽取他的意見。

迦納體育部部長表示，事故發生後，他們已成立調查委員會，將釐清奧蘭雷瓦朱的真正死因，同時確認主辦方是否有疏失，「我們必須調查清楚，比賽是否完全符合規定」。

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