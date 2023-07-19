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大陸 大陸焦點 特派現場

「拳王」學生一看書就過敏　陸師「感化他」爆紅獲百萬讚

▲▼廣東佛山西樵實驗學校老師姚雅倩。（圖／翻攝微博）

▲廣東佛山西樵實驗學校老師姚雅倩。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

廣東佛山西樵實驗學校老師姚雅倩，在短影音平台紀錄自己與畢業班學生的故事，得到眾多網友的關注。其中一篇教育日誌，以她和學生「拳王哥」的故事，獲得190多萬網友按讚，講述原本愛用拳頭打架的學生，經過姚雅倩的鼓勵式教育，產生巨大變化。

據《紅星新聞》報導，姚雅倩當初選擇從事教育行業，與自己小時候經歷有關。她的老師是個情緒化的人，姚雅倩希望能夠擁有一個情緒穩定的老師，一個在課堂是老師，而課下是朋友的那種老師，便有長大要當老師的夢想。

姚雅倩於14日發布一則長文，紀錄他和學生「拳王哥」的故事，更獲得190多萬網友按讚。姚雅倩說，「拳王哥」的夢想是世界級拳王，所以他每天都在打架。除了打架之外，他還兼職不寫作業，對學習過敏，一看書就流鼻血。

而為了改變他，姚雅倩讓「拳王哥」和打架的對象握手、擁抱，講述對方的優點。另外，姚雅倩還選擇用「戴高帽」的方式「套路」對方，不僅會在晚自習的時候，悄悄給「拳王哥」塞小紙條，寫著他無比厲害的話，還會當著全班的面表揚「拳王哥」。

如今，「拳王哥」已經畢業，而在他離開前，他的拳頭已不再向著同學，成績也慢慢提升了上來，還積極參選了班幹部。
 

▲▼廣東佛山西樵實驗學校老師姚雅倩。（圖／翻攝微博）

▲姚雅倩於14日發布一則長文，紀錄他和學生「拳王哥」的故事。（圖／翻攝微博）

說到如何教育孩子，姚雅倩說，所有的教育都是「因材施教」，用得最多的方法就是「鼓勵式教育」，只從孩子好的一面去看他們，然後從好的方面去教育、開發、激發他們，他們並不是罪不可恕和無藥可救，他們只是沒有長大的小樹遇見了風吹雨打，這個時候需要把他扶正。

姚雅倩說，當孩子變好時，內心的第一個想法就是這個孩子心裡的向上向善、積極樂觀的這些種子都發芽了。看到學生改變時，第一反應就是他們終於覺醒了。

看完長文的網友在底下留言稱讚這名老師，「這個孩子太幸運了，在這個浮躁的世界遇到這麼好的老師」、「師生關係：一棵樹搖動另一棵樹，一朵雲推動另一朵雲，一個靈魂喚醒另一個靈魂。」

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