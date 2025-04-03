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凱擘引進新技術網路大升級　中華電HiNet 30週年祭超殺優惠

記者蘇晟彥／綜合報導

凱擘大寬頻擁有全台近百萬收視戶，寬頻用戶滲透率更超過70%，作為台灣家用寬頻業者，凱擘每年斥資數億元高規格同步歐美寬頻業者技術，率先業界推出1G+Wi-Fi 6光纖上網及Mesh Wi-Fi 6服務；此外，中華電信HiNet 邁向30週年慶，祭出申辦HiNet光世代「速在必行3.0」最高現省14,400元活動。

▲▼

領先業界引進DOCSIS 3.1和DAA技術、推進IPv6普行　家用、商用寬頻同升級
 凱擘大寬頻近年積極導入最新技術、設備與服務，全面提升頻寬速率、穩定性與資訊安全，每年斥資數億元進行網路優化升級，領先業界與歐美寬頻業者同步，引進國際認證的DOCSIS 3.1及最新主流寬頻技術「數位分散式網路架構」(DAA)，通過技術升級，無論家庭或企業用戶對於高畫質影音、線上遊戲、遠距學習或遠端辦公、商用專線網路等需求及服務都能一步到位。結合DOCSIS 3.1和DAA技術，能提高網路靈活性、可擴展性和低延遲處理能力，將投落點頻寬提升至雙向10G，提供超高速率服務，滿足企業、政府中大型專案所需，也提升家用寬頻同時多人、多設備上網穩定度，帶來更佳觀影娛樂體驗，即便觀看超高畫質影片同樣順暢不卡頓。

另外，凱擘因應產業創新發展且配合國家政策接軌國際，積極加強推展IPv6普及使用，根據最新台灣網路資訊中心（TWNIC）統計資料顯示，IPv6全球排名台灣為第12名(60.65%)，優於日本（58.48%）、美國（56.44%）等國家，而凱擘目前IPv6發放率近3成也高於有線電視寬頻同業。凱擘於全台經營區內導入IPv6，並採同時配發IPv4和IPv6的IP雙軌普行機制，在不影響用戶上網體驗的情況下，讓網路使用者無痛轉換升級，享受更高效、安全的上網體驗。

有線電視用戶加辦光纖上網月付599元　享熱門OTT影音、購物金好禮多選一
為滿足不同家庭用戶上網、娛樂需求，即日起，凱擘數位有線電視用戶加辦光纖上網月繳599元起，不僅免費升級支援4K高畫質影像的A1 Box，還可免費觀看HBO電影套餐，搭配專人到府建置Mesh Wi-Fi 6網速快又順。若申辦500M(含)以上速率，再送運用最新AI防詐和全球主動式雲端截毒技術的趨勢上網防護最高24個月，更與警政署165全民防騙網合作更新涉詐資訊，有效防範惡意程式及駭客攻擊、嚴防釣魚網站，還能過濾網路色情、暴力等不適當內容。申辦再享OTT影視好康方案，Max標準方案、MyVideo豪華月租、家庭經典餐或高級餐最高24個月任選一；或可選SmartSecurity智慧居家監控、momo幣月月領最高150元二擇一。

此外，中華電信為感謝廣大消費者長期以來的支持與信賴，HiNet光世代推出「速在必行3.0」雙向對稱頻寬1G 家用型方案，每月只需1,299 元，兩年合約可省高達14,400 元優惠；另雙向500M 方案每月1,099 元、雙向300M 方案每月999 元，並享0元租用Wi-Fi全屋通乙台。即日起至6月30日新申請或升速「速在必行3.0」，可再享Netflix 高級版前2個月0元體驗及防駭守門員前24個月0元使用等好禮多選一，最高再贈Hami Point 4,200點，網路門市新租再加碼Hami Point 300點。

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