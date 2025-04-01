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財神又降臨！中華電信彰化營運處超幸運　2年開出2次千萬大獎

▲中華電信彰化營運處開出千萬發票。（圖／ETtoday資料圖）

▲中華電信彰化營運處開出千萬發票。（圖／ETtoday資料圖）

記者唐詠絮／彰化報導

財政部今(1日)公布1-2月統一發票千萬特別獎清冊出爐，共開出11張，其中一名幸運兒則落在中華電信彰化營運處，僅僅繳納了688元的月租費，便幸運獲得了1000萬元特別獎，這也是繼2022年12月後再獲財神爺降臨，員工都相當高興。

統一發票114年1-2月期特別獎金1000萬元中獎號碼為95980685，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定發票，可兌領特別獎中獎發票為11張，其中一名中華電信彰化營運處的行動電話用戶，僅僅繳納了688元的月租費，便幸運獲得了1000萬元特別獎！這則令人振奮的消息，讓彰化地區的中華電信用戶們紛紛議論，相互打探。

▲中華電信彰化營運處開出千萬發票。（圖／ETtoday資料圖）

▲統一發票114年1-2月期特別獎。（圖／財政部）

這已經是中華電信彰化營運處2年多來第2次開出千萬特別獎了，2022年12月繳交網路費、電信費花了1289元中千萬元，今年初又開出千萬特別獎了，消息一出，便在當地引起轟動，羨煞旁人，許多彰化地區的中華電信用戶都忍不住互相詢問「是不是你」，許多人仔細翻找自己的繳費單據，希望能找到那張幸運的發票，期盼幸運之神眷顧自己。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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