大倉久和大飯店「限定」美點開賣！　兒童節與復活節同慶

▲大倉久和大飯店內的The Nine烘焙坊甜蜜應景，推出復活節限定商品。（圖／大倉久和大飯店提供，下同）



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大倉久和大飯店除了推出兒童節專案「歡慶兒童節-童心月專案」，專案涵蓋了餐飲優惠、住房專案及應景甜點，從4月一路延續至5月。同時，旗下The Nine烘焙坊也針對復活節，也推出了一系列節慶限定甜點，為春日佳節增添甜蜜儀式感與互動樂趣，不僅提供豐富多元的選擇，還讓大家在節日中感受到更多的歡樂與溫馨。無論是與家人享受美味餐點，還是在飯店中度過輕鬆假期，都能留下美好的回憶。

Bunny復活節限定蛋糕

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其中，最受歡迎的是「bunny復活節限定蛋糕」。這款蛋糕以正在挖掘彩蛋的兔子為造型靈感，渾圓可愛的外型點綴著粉紅肉球和蓬鬆尾巴，底座裝飾胡蘿蔔與小雛菊，連大人看了都會會心一笑。

▲Bunny復活節限定蛋糕。（圖／大倉久和大飯店提供）



鴿子麵包

「鴿子麵包」則源自義大利復活節的傳統，外型仿鴿子展翅象徵和平與新生。內餡為果乾與香橙丁，外層覆以糖霜與杏仁，香氣濃郁、口感鬆軟，是春日祈福的經典甜點。

▲鴿子麵包。（圖／大倉久和大飯店提供）

彩蛋奇緣禮盒

此外，The Nine烘焙坊還推出了「彩蛋奇緣禮盒」，內含彩繪色筆與空白彩蛋、DIY兔子花籃與著色吊飾，並搭配三片繽紛造型的復活節糖霜餅乾與Q彈手工軟糖。這款禮盒適合親子一同創作、品嚐，為節慶時光增添更多創意與溫度。

▲The Nine彩蛋奇緣禮盒。（圖／大倉久和大飯店提供）