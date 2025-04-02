桃園北橫賞螢季即將登場　風管處推出2025賞螢地圖報你知

▲北橫賞螢季即將登場。（圖／風管處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園北橫季節限定的賞螢季，即將登場！市府觀旅局代理局長王麗娟2日指出，每年4月中旬到5月初，日落時分至夜間6到7點左右的短暫時間內，大溪區及復興區乾淨無污染山林溪流間，點點綠色螢光成群結隊飛舞於夜空中如夢似幻，凸顯當地的生態環境保護已見成效。

為了讓來北橫賞螢民眾，體會生態保護重要，市府風景區管理處今年度持續推出「2025北橫賞螢地圖」，風管處處長廖育儀指出，今年度重新調查北橫沿線多賞螢地點，從石門水庫溪洲公園，到大溪區的百吉林蔭步道、百吉國小前步道、湳仔溝古道，一路往上至復興區枕頭山砲台步道、三民蝙蝠洞、觀音洞、詩朗道路、嘎嘎生態池、合流部落，以及小烏來風景特定區等地，靠近水源處皆能發現螢火蟲的身影。

▲2025賞螢地圖報你知。（圖／風管處提供）

風管處所轄的角板山行館園區，歷經一整年整修與分階段開放，今年度梅花季開放全新以「旅繪角板山」為主題的室內展館後，園區全不對外開放，室外環境採取低衝擊開發 (Low Impact Development, LID) 作為，在景觀生態池旁陰涼的草地低窪處堆疊園區枯葉等，創造軟體動物生存空間來吸引螢火蟲之幼蟲生存有利條件，增加角板山夜間觀光資源及生態豐富性。

另外在不影響夜間生態的大原則下，亦重新規劃夜間照明環境、點亮園區內12座國際級雕塑，並延長戶外開園時間至晚間8點，歡迎大家在北橫賞螢季節來角板山行館，欣賞夜間光環境與感受多樣的夜間生態。