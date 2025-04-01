酒醒身邊躺辣妹人夫想性侵　求和解竟要對方保密...否則賠百萬

▲台北吳姓已婚男子性侵酒醉女未遂，談和解時要求被害人保密否則要反賠100萬元。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

吳姓男子去年底因酒醉到友人的工作室睡覺，醒來發現身邊躺著1名女子，躡手躡腳脫下女子褲子，企圖性侵，女子因為昏沉沒查覺，因友人查看監視器畫面才揭發吳男惡行。吳男希望賠錢和解，但要求被害人保密，否則賠償100萬元，就在被害人猶豫之際，吳男決定自首，台北地檢署1日依趁機性交未遂起訴吳男。

據了解，已婚的吳男是在2024年12月間某個周末，和被害人等幾個朋友在慶生會上喝醉，朋友見吳男和被害人都沒辦法自行回家，就帶著他們回到自己位於台北市大同區的工作室休息，朋友把吳男和被害人安頓在工作室客廳後，自行回到小房間睡了。

隔天清晨，吳男趁著被害人還沒清醒，貼近被害人企圖性侵，被害人雖曾睜開眼睛，但只是覺得被人打擾，下意識地把吳男推開，吳男疑似怕吵醒被害人，趕緊整理衣服，假裝什麼事情都沒發生，被害人睡醒後也不知道自己差點遭到侵犯。

因為睡在小房間的朋友依稀記得聽到客廳有聲響，事後好奇查看監視器畫面，赫然發現吳男光著身子挨近下半身赤裸的被害人，被害人得知後，找上吳男理論，吳男希望賠錢了事，希望能與被害人協議和解。

但是在吳男提出的協議中，有一條保密條款，要求被害人必須保密，違約的話，必須賠償吳男100萬元，被害人認為和解條件太高，希望能考慮一下，因此暫未提告，反而是吳男在今年初，因為籌不到和解金而自首，被害人被檢警通知要製作筆錄時也傻眼。

檢察官根據當事人與證人供述，加上工作室監視畫面，認為吳男的確已經著手要趁被害人酒醉時性侵，但吳男否認有插入，被害人又毫無記憶，光看畫面無法確認2人當時接觸程度，因此依趁機性交未遂罪嫌，將吳男提起公訴。

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