菲律賓出差酒後性侵女同事！還將衛生紙帶走滅證　色男判刑定讞

▲女子與同事在宿舍內飲酒聊天，竟被對方硬上性侵得逞。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台中市擔任油漆工人的陳姓男子，2023年3月間到菲律賓馬尼拉工作時，女同事小丹（化名）前往宿舍探視，2人一同飲酒、聊天。結果陳男竟趁著酒意，不顧小丹手拉住褲子、遮住下體抵抗，性侵得逞。之後因小丹不斷哭泣，陳男草草了事，還帶走沾有體液的衛生紙，企圖滅證。最高法院審理後，將陳男判刑3年2月定讞。

判決指出，陳男與小丹同事多時，2人彼此有交往中的男女朋友，但2人仍時有曖昧。案發於2023年3月間，當時陳男與小丹均在菲律賓工作，晚間6點半左右，2人在宿舍中飲酒、聊天。一直到晚間9點左右，陳男藉著酒意，想要硬上小丹。

小丹不願意，口頭拒絕並以手拉住褲子、以手遮住下體等方式抵抗，但陳男仍性侵得逞。小丹不斷哭泣並要求陳男停止，陳男草草了事，還拿出衛生紙擦拭小丹大腿內側的體液。本以為陳男是為了彌補錯誤而擦拭體液，沒想到他下一步竟然將沾有體液的衛生紙帶走，也將沾有他口水DNA的酒瓶，全都拿走，企圖滅證。

小丹隨即以電話告知在台灣的男友，男友則拜託在菲律賓的友人，立即陪同小丹到馬尼拉警局報警驗傷，隔日小丹就飛回台灣，到警察局提告。陳男被依照「強制性交罪」提起公訴。

法院審理時，陳男否認犯案，辯稱當時是小丹主動先跨坐上他的身體，並未違反小丹意願性交。但小丹否認，並出示陳男事後傳送的簡訊「我很壞 不知道怎麼面對你」、「你還好嗎」、「妳怎麼了 沒來上班」、「有點擔心你」、「欸..你都不說話」、「你不要都不理我」。法院因此認定陳男有罪，一二審均將他判刑3年2月。全案再上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。