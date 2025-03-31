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涉貪又賄選！5連霸宜蘭市民代表會主席林智勇起訴　檢求刑16年

▲宜蘭市民代表會主席林智勇，涉及貪汙、賄選等罪，被宜蘭檢方具體求刑16年，並褫奪公權5年。（圖／翻攝自《林智勇臉書》）

▲宜蘭市民代表會主席林智勇涉及貪汙、賄選等罪，被宜蘭檢方具體求刑16年，並褫奪公權5年。（圖／翻攝自《林智勇臉書》）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市民代表會主席林智勇等13人，涉嫌借牌投標與非法得標宜蘭市河濱公園採購案、租用清潔車輛採購案和環保公園採購案等標案，並在市民代表選舉中涉嫌賄選。宜蘭地檢署偵查終結，以貪汙、賄選等罪嫌，對林智勇具體求刑16年，並褫奪公權5年，以儆效尤。

宜蘭地檢署指出，宜蘭市民代表會主席林智勇等人涉及的標案包括「河濱公園採購案」、「租用清潔車輛採購案」及「環保公園採購案」，違反貪污治罪條例及政府採購法，並在2022年市民代表選舉中涉嫌賄選。經查證，林智勇在多個標案中以借牌方式非法得標，並在選舉中指示司機以賄款5萬元向選民買票，惡行重大。

宜蘭地檢署表示，林智勇利用其職權非法得利，共獲得488萬8688元的不法所得，身為地方民意代表，他不知廉潔自持，反而利用權限投標承攬受其監督的標案，形同將政府資源視為個人資源濫用。地檢署具體求處他有期徒刑16年，並褫奪公權5年，以儆效尤。

林智勇去（2024）年因「假車禍真詐保」案一審被判4年6個月，這次又因貪汙等案被起訴。地檢署表示，檢察官在2024年3月間處理某相驗案件時，於死者（林智勇前司機自殺身亡）手機中發現林智勇涉案的證據，透過高檢署科技偵查輔助平台進行數位鑑識採證，先後兩波執行搜索及傳訊，並聲請羈押禁見林智勇及其他涉案人員。

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