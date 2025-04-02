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金價連漲！陸男賣1金條「賺62萬元」　他嗨喊：比買股票還賺

▲周大福足金金價每克來到953元。（圖／CFP）

▲周大福足金金價每克來到953元。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際黃金2日再破歷史紀錄，倫敦金現最高漲至3149美元／盎司，COMEX黃金則站上3177美元／盎司，也刷新歷史紀錄。中國國內多個黃金品牌受此影響，足金價格來到953元／克（人民幣，下同，約台幣4342元），浙江一名汪先生表示，賣了一條金條，賺了13.7萬元（約台幣62.4萬元），令他相當高興。

據《大象新聞》報導，汪先生表示，「每天都看著金價創出新高，我真拿不住了，總感覺要回調。」他表示賣了一根金條，變現73.2萬元，「我是去年11月中旬買的，去年那段時間，黃金有一波大跌，從每克630多元快速下跌到600元，我想著抄底機會來了，就買了1公斤。買進的時候，幾個朋友還笑我，這麼跌還買，怕是要套牢了。」

▲黃金,金飾。（圖／CFP）

▲汪先生賣出一條金條賺了13.7萬元人民幣。（圖／CFP）

汪先生說道，當時買進時是595元／克，也一度擔心套牢，沒想到買進後，金價就連續上漲，「今年以來，金價更是連續創出新高，每天都覺得很興奮，我本來打算金價每克突破700元就賣了，我老婆說再等等，還會高，還真的一高再高。

他表示，不過到了每克730元時，我們都感覺有點拿不住了，漲得太快，總擔心突然大跌回調，夫妻倆討論了後，決定還是落袋為安。

汪先生說，到今天賣出為止，四個半月的持有時間，他在這條金條上，已獲利13.7萬元，「完全沒想到去年11月份買是抄底，這真的是一次無心插柳的投資，比我炒股賺錢多了，到帳時，仍覺得有點哭笑不得。」

部分分析師認為，金價波動與聯準會貨幣政策、地緣政治風險、全球央行持續購金等因素密切相關，在避險需求和技術面雙重支撐下，黃金中長期仍將維持震盪上行勢。

銀行理財師表示，金價屢創新高，不建議投資「小白」盲目「上車」，「對一般投資人而言，金價震盪上漲，追高的風險較大，建議投資人，根據自身的風險承受能力，採取分散組合投資策略，避免盲目追高。」

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