爸愛打麻將幫兒取名「東風」！戶政人員打錯1字　媽驚喜：不改了

▲父母在給孩子取名時要謹慎，以免鬧出笑話。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸一對夫妻在小孩出生時，想幫兒子取一個瀟灑的名稱，因為父親很愛打麻將，兒子出生後，決定幫他取名叫「東風」，沒想到，戶政人員在登記時打錯字把「東風」輸錯成「東凡」，妻子一看反而更加喜歡，直呼「就這個，不改了！」

根據陸媒綜合報導，大陸一名李先生從以前就很喜歡打麻將，常常打到三更半夜才回家，因此時常為了此事跟妻子吵架。直到妻子懷孕後，李男就像變了一個人，不再出門打麻將，每天下班回家後，都待在家照顧妻子。

直到小孩出生後，李男和妻子就很苦惱，要幫兒子娶什麼名字，後來因為他從年輕時就特別喜歡打麻將，就想要將兒子取名為「東風」。而妻子因為也想不出更好的名字，只好順著丈夫的意思。

隔天李男到戶政事務所幫兒子登記名字，結果回到家後，卻垂頭喪氣的。妻子詢問原因後，他便指出，戶政事務所的工作人員誤把小孩名字打錯字，「東風」變成「東凡」，結果妻子聽到後相當開心，認為「東凡」更好聽，決定將錯就錯，直呼「就這個，不改了！」

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