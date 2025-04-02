婆婆去世！公公分配財產嗆「不同姓沒資格聽」　 媳婦1招反擊

▲原PO結婚10年，與老公家人同住，卻被當作「外人」。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名人妻抱怨，婆婆過世後，身為媳婦的她在家中彷彿被當作外人對待，甚至在財產分配時被公公以「不同姓」為由拒絕參與。儘管她已在婆家生活10年，卻因為對方的態度感到被排斥與不被尊重，當下立刻嗆聲，「我又沒跟你們同姓，幹嘛煮飯給你們吃？」

人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文分享自己的經歷。她表示，婆婆突然過世後，家中的氣氛變得冷漠。當一切喪禮事宜處理完畢後，公公便將小叔與小姑都叫回家，準備在房間內分配婆婆留下的金錢與首飾。

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就在此時，人妻本想陪著丈夫一起進去聽，怎料卻遭公公大聲呵斥，「妳跟我們不同姓，聽什麼聽？去煮飯啦！」一番話讓她感到相當難過，強調自己並非想要分一杯羹，只是想陪在丈夫身邊並了解情況。然而，公公的態度讓她感到被排斥與輕視，「好歹我也在這個家10年，（公公）有需要這麼兇嗎？」

後來人妻選擇避開爭議，回到房間追劇放鬆，等他們一行人分配完婆婆的遺產出來後，看到她還未煮飯，公公立刻質問，「怎麼還沒煮飯？」讓她忍無可忍，大聲嗆了回去，「我又沒跟你們同姓，幹嘛煮飯給你們吃？」

貼文曝光後引發討論，網友紛紛表示「給妳100個讚，不同姓幹嘛為他們做牛馬，做自己、愛自己最重要，其他都是路人甲」、「做事時媳婦是一家人，分財產時媳婦是外人」、「好事妳分不到，欺負人的時候少不了妳」、「請榮登媳婦之光，就算沒份，也不能這麼不尊重」。但也有人指出，「「公公這樣的做法真的是讓人很傷心，也許比較直接，但說句直白一點的話，給妳老公的不也是等於給妳。」

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