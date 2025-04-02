印度鞭炮工廠爆炸21死！工人屍塊「炸飛300公尺」　現場慘況曝

▲ 劇烈爆炸導致廠房全毀。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度古吉拉特邦（Gujarat）一間非法鞭炮工廠發生劇烈爆炸，造成至少21人死亡及2人受傷。爆炸威力導致工人遺體殘骸被炸飛到200至300公尺外，並引發大火及建築物倒塌。警方現已立案調查，並拘留部分相關人士問話。

At least 13 people died, 4 others were injured, after a huge #Explosion in a factory in the Industrial area in Deesa, in #Banaskantha district, #Gujarat, led to the collapse of a three-story building.



According to District Collector Mihir Patel, till now 13 bodies have been… pic.twitter.com/4IybBTLwhI — Surya Reddy (@jsuryareddy) April 1, 2025

綜合Mint及《印度快報》等當地媒體，這起爆炸發生於1日上午約9時45分，地點在距離巴納斯坎塔縣政府約30公里的德埃薩（Deesa）附近工業區，一間工廠發生爆炸後燃起大火，不僅摧毀整座廠房結構，住在廠房裡的工人家屬也因水泥塊掉落被砸死。

已知這間名為Deepak Traders的工廠由迪帕克（Deepak Mohnani）、庫布昌德．莫納尼（Khubchand Mohnani）父子經營，原先僅獲准存放鞭炮，但許可證已於去年12月31日到期，私下卻持續生產鞭炮。

當局目前正釐清爆炸原因，巴納斯康塔區警長馬克瓦納（Akshayraj Makwana）說明，初步研判倉庫內非法囤積及製造鞭炮。警方已立案並成立5個調查小組，由一名副警司級官員帶領特別調查小組（SIT）深入調查。

總理莫迪（Narendra Modi）對這起事件表示哀悼，宣布向每名罹難者家屬發放20萬盧比（約新台幣7.7萬元）慰問金，傷者則可獲5萬盧比（約新台幣1.9萬元）。古吉拉特邦首席部長帕特爾（Bhupendra Patel）則承諾提供每名罹難者家屬40萬盧比（約新台幣15.4萬元）賠償。