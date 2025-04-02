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大陸 大陸焦點 特派現場

太密集曝光戰術？陸秀出航母、遠程火力　陸專家：多種打法更立體

記者任以芳／北京報導

大陸解放軍東部戰區今（2）日在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」」演練，最新消息是山東艦航母編隊也加入演訓行列。近年大陸對台至少進行四次大規模軍演，本次曝光多種軍武，包括遠火箱也首次公開模擬射擊，是否曝光太多對台戰術? 大陸軍事科學院研究員付征南指出，經過多年打磨，手裡選項更多，也更戰略打法越拉越立體。

解放軍對台戰術出動航母演習，最新消息指出，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，4月2日，中國人民解放軍東部戰區組織山東艦航母編隊位台島以東海空域，與海空兵力進行艦機協同、區域制空、對海對陸打擊等科目演練，重點檢驗內線外線一體聯動、立體封控和諸軍兵種聯合作戰能力。

大陸解放軍東部戰區又釋出「鎖控」海報 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸解放軍東部戰區又釋出對台戰術「鎖控」海報 。（圖／翻攝 央視）

東部戰區釋出一張海報《鎖控》，顯示多架戰機、船艦、大陸海警船艦以及山東艦航母同時出動「包圍」台灣。

施毅昨天宣布，自4月1日起，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開多向進逼的艦機行動，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、重要區域與關鍵通道封控等課目。

截至今日，解放軍繼續對台軍演，今4月2日上午位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，主要重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

一連兩天軍演，解放軍今日釋出更多畫面，包括山東艦航母編隊以及火力打擊獨家畫面。根據《央視》獨家直播畫面，東部戰區陸軍部隊在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練，對重要港口、能源設施等模擬台島目標進行精確打擊。

▲▼ 4月2日，中國人民解放軍東部戰區組織山東艦航母編隊位台灣以東海空域 。（圖／翻攝 央視）

▲本次演習解放軍東部戰區刻意釋出「精準」遠程火力打擊。。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 4月2日，中國人民解放軍東部戰區組織山東艦航母編隊位台灣以東海空域 。（圖／翻攝 央視）

《央視》報導特地點出參與本次演習的東部戰區陸軍某旅背景，負責箱式火箭炮執行打擊任務，該分隊多次參加反「台獨」軍事行動，去年7月被中共中央軍委授予「模範火箭炮兵連」榮譽稱號。

接著，畫面釋出火箭發射執行全過程，隨著指揮員下達口令，炮彈預定打擊目標，瞄向遠方山丘上面幾個圓白色定位點，每發火箭幾乎命中，刻意顯示「精準」遠程火力打擊。

東部戰區陸軍某旅陶成龍指出，「我們根據作戰要求，與空軍、火箭軍等多軍種建立直接通聯，提高聯合火力遠程精確打擊能力。只要黨中央、中央軍委和習主席一聲令下，我們必將利劍出鞘、亮劍台海，堅決消滅一切『台獨』分裂勢力。」

大陸軍事科學院專家付征南分析，本次演習東部戰區數艘驅護艦，戰機編隊同時「進逼」雙向鎖島，協同常導和遠箱火等對「台獨」重要目標開展模擬打擊，空中截擊，對海突擊，對陸打擊等，迅速奪取戰場綜合制權。

但解放軍近年對台至少展示四次大規模軍演，一次比一次更靠近台灣本島，同時也不段釋出各種對台戰術，是否透露太多？付征南指出，解放軍幾次行動，「豪豬」戰略戰術主要通過常態化的演練，動態的尋找和放大，「豪豬」最柔軟的下腹部。

付征南也指出，外界認為「解放軍打的牌是不是對手越來越適應？經過多年的演練，戰數選項越來越多，打法也越來越立體，展示只是其中的一套或幾套而已。」

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