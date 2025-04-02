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大陸 大陸焦點 特派現場

曾處理反送中示威　港新警務處長上任重點「維護國安」

▲▼香港新任警務處處長周一鳴（左）今日在特首李家超監誓下宣誓就職。（圖／翻攝香港政府新聞網）

▲周一鳴（左）在李家超監誓下宣誓就職。（圖／翻攝香港政府新聞網，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國務院今（2）日任命香港警務處副處長周一鳴為新任警務處處長，同時免去蕭澤頤的處長職務。周一鳴在香港特首李家超監誓下宣誓就職，並表明「維護國家安全」是他上任後第一要務。

綜合香港《明報》與《星島日報》報導，李家超讚揚周一鳴在警隊服務近三十年，在刑偵調查、情報蒐集、政策制定及人事管理方面擁有豐富經驗。

周一鳴提到，他未來有三個方向，第一是維護國家安全，其次是推動智慧警政，善用科技提升工作效能，此外是鞏固警隊團隊文化。

周一鳴現年52歲，1995年加入香港警隊任職督察，2010年他晉升為警司，服務於刑事偵緝總部。2012至2013年，他被借調往法國里昂的國際刑警秘書處出任刑事情報主任，2013年晉升為高級警司，2016年任總警司，並成為刑事情報科主管。

2017年，周一鳴轉任油尖警區的區指揮官；2019年獲委任為九龍西總區副指揮官，曾處理反送中示威，香港理工大學衝突時負責為警方指揮行動，多次現身講解。

此後，周一鳴3年升3級，2020年2月升任助理處長，先後掌管行動部和人事部，2021年1月擢升為高級助理處長，出任人事及訓練處長，8月接任刑事及保安處長；2022年4月再晉升副處長（管理），翌年8月平調副處長（行動）。

▼香港新任警務處處長周一鳴。

▲▼香港新任警務處處長周一鳴（左）今日在特首李家超監誓下宣誓就職。（圖／翻攝香港政府新聞網）

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