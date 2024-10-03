元朗白衣人襲擊事件　法官拿藤條試打自己「輕輕打就很痛」

▲香港721元朗事件，白衣人手持棍棒攻擊路人及特定人士。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港「反送中」期間曾發生大群白衣人衝入地鐵元朗站打人的事件，其中一名43歲的男商人被控暴動及串謀傷人。法官審理此案時，嘗試以白衣人打人時使用的藤條抽打自己的手臂，表示輕輕打都感覺相當疼痛。

根據《香港電台》報導， 控方在庭上展示部分證物，包括木棍及藤條等，區域法院暫委法官陳慧敏以直尺量度證物長度，又取出其中一條藤條打在自己的手臂。

陳慧敏認為，藤條輕輕打都感覺相當疼痛，而且材質相當堅硬，不易彎曲。

控方也向法庭呈交影片，指片段中的白衣人一同拿著武器出現在港鐵元朗站內，又說交由法庭決定片段中的男子是否被告，相信法庭能就片段中的男子與被告的容貌作比較。

控方指，片段顯示白衣人以庭上展示的武器有意圖攻擊他人，明顯能夠被視為可預見的傷人罪。

辯方陳詞則指，被告沒有意圖導致他人受傷，片段中顯示的武器是白衣人在路途上收集，並非從村落帶過來。

不過，法官認為武器是在案發後檢獲，片段只是顯示白衣人拿著某些物品，也沒有直接證據顯示白衣人之間作出了協議。

元朗襲擊事件發生在2019年7月21日晚間，大批白衣人手持棍棒進入地鐵元朗站，無差別攻擊路人及乘客，導致至少45人受傷，其中1人命危、5人重傷。

警方事後逮捕了多名白衣人，發現多位都是黑社會成員，並有傷人等前科。值得注意的是，其中一名白衣人，64歲的程偉明曾在法庭上透露，「我覺得是政府叫我們去做的。（我覺得係政府叫我哋去做嘅啫。）」