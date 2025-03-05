屏東男童遭生父猥褻1年　母與3男同居生7子女曝光

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一男子猥褻並拍攝就讀小學兒子的下體，兒子如不配合即遭毆打，時間長達1年，男童的姊姊發現後到校向老師求助，老師呈報校方及屏東縣政府等單位進緊急安置。經調查發現，男童的母親先後與3男子同居，共生下7名子女，被害男童則是第3任同居人所生。由於其母無法提供家中子女良好生活與安全，法院裁准延長安置至6月10日止。

裁定書指出，縣府於112年9月間接獲通報，當日上午男童在家準備換著衣物上學時，在房間只穿著上衣，母親去拿褲子要給他穿，母親男友趁機進入抓起男童的衣服領口，撫摸其下體且持手機拍攝下體，猥褻行為約持續一年左右，男童若不配合時，會遭威脅及恐嚇及毆打。

男童姊姊知悉後，當天到校後即跟弟弟的導師反映，由校方進行通報，於同日晚間緊急安置男童，並經法院准予繼續安置、延長安置，期限至114年3月10日。

經查，男童母親有多段同居關係，共有7名子女；第一段同居關育有3名子女，其中大姊已成年，就業中，另2名出養；第二段同居再育1子，就讀高職一年級，已休學，就業中；母親與現任男友交往多年，未同住，期間未婚生育3名子女，皆未認領，被害男童就是兩人所生。

目前母親獨自撫養5名子女；現任男友居於鄰近村莊，經常到女友家，會趁家人不注意時趁機對男童強制性猥褻，男童自述時間長達一年左右，次數與時間無法記得。

安置前案家無法提供家中子女良好生活與安全，經聲請人挹住資源改善居家環境，生活環境品質有改善，安置過程中Ｂ配合親子會面維繫親情及聲請人所開立之14小時親職教育，對於親職相關知能概念有相較於安置前提升，然因Ｂ於113年12約遭解聘無收入可支應生活開銷；案家整體環境整潔度較差，現案家污水系統故障，如廁需外界公共空先處理，環境仍須改善、案家空間界限亦不佳，經常有案主不熟識之人群聚、出入，返家之人身安全議題仍需再強化與改善。

男童目前經教導與恢復中，經寄養家庭教導與訓練，情況改善，後續仍有就醫師評估之處遇服務需求。綜上所述，為維護Ａ身心安全及最佳利益，爰依兒童及少年福利與權益保障法第57條第2項規定，聲請延長安置3個月，法院裁准。