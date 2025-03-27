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王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

▲▼王力宏。（圖／翻攝微博／王力宏）

▲王力宏。（圖／翻攝微博／王力宏）

記者陳冠宇／綜合報導

歌手王力宏於2021年12月宣布離婚，前妻李靚蕾控訴他出軌，王力宏人設一夕崩塌，多家品牌緊急結束代言。其中英菲尼迪中國（Infiniti）在宣布王力宏成為代言人之後35小時就火速結束合作關係，並向他索賠2000萬元人民幣（約合新台幣9100萬元）。英菲尼迪中國近日已經正式起訴王力宏，案件預計4月28日進行審理。

綜合陸媒報導，法院公開東風英菲尼迪汽車有限公司起訴王力宏、西東音樂（上海）有限公司財產損害賠償糾紛的案件。公告顯示，該案件計劃將於4月28日，由上海市金山區人民法院審理。

其中，西東音樂（上海）有限公司由ALEXANDER LEE HOM WANG（王力宏）擔任法定代表人職務。

2021年12月16日14時，英菲尼迪官宣王力宏成為品牌代言人，同日王力宏還出席參加了英菲尼迪在廣州舉辦的全新一代QX60發布會。

此前一日，王力宏官宣離婚，參加英菲尼迪發布會為他宣布離婚後的首次公開亮相。

而就在12月17日晚，王力宏前妻李靚蕾突然發長文控訴他出軌，稱自己被王家人羞辱冷暴力。長文公布後，引發巨大的輿論爭議。

隨後，英菲尼迪中國官方微博2021年12月18日凌晨1時22分發布聲明：即日起終止與王力宏先生的合作關係。此外，英菲尼迪決定向王力宏索賠兩千萬元人民幣。

從官宣到解除合作，這場品牌代言僅僅只存續了35小時就火速結束，被人稱為「汽車史上最短代言」，還有網友戲稱是「日拋型代言」。

不僅如此，讀書郎教育科技、周大生珠寶等多個品牌也宣布和王力宏解約或不再合作。

▼王力宏被起訴。（圖／翻攝微博）

▲▼王力宏被起訴。（圖／翻攝微博）

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