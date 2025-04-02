消防員尪狂勾女人！離婚後小三找上門自首「為愛墮胎」…前妻怒告

▲高雄陳姓消防員結婚8年來，大部分時間都是外遇狀態，離婚後小三向正宮道歉揭發此事，（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pixabay）



記者黃資真／高雄報導

高雄一名陳姓消防員與前妻結婚多年，因前妻不滿丈夫與女性過多來往，多次爭吵後離婚，同年底小三竟向對方自揭身分，爆料與陳男婚外情長達5、6年，前妻憤而提告求償百萬，一審判賠60萬元，雙方上訴二審，高雄高分院維持原判，全案確定。

前妻小珊（化名）指控，與陳男在2013年結婚，期間對方因持續與女性過從甚密，雙方多次吵架未果，最終在2021年走上離婚之路，未料同年底小花（化名）突然找上她，自爆自己以小三身分與陳男交往長達5、6年，多次出國約會，更為愛墮胎，憤而提告陳男求償100萬元。

陳男否認與小花交往過，縱認有外遇關係，但小珊早在2021年5月就曾提及其握有外遇證據，卻遲至2023年才提告，已罹於2年時效，主張駁回。

小花出庭證稱，兩人透過交友軟體認識，自2016年起交往至2021年4月，交往期間每天用LINE聯絡聊天，每月見一次面，見面時大部分會過夜，也都會發生性行為，後來她覺得自己欠正宮一個道歉，所以在2023年7月向小珊揭發此事。

法官認為小花與陳男對話紀錄，顯見兩人關係非淺，其中小花向陳男表示月經遲遲沒來時，陳男暴怒回「去做檢查，上次叫你吃藥了，到底是怎樣」、「你他Ｘ的，快被你氣死了，什麼叫不想要吃啊？你存心就是想要懷孕啊！」。另2021年5月的錄音檔中，小珊稱自己有證人可證明外遇，然並未提及外遇對象是誰，故難推認小珊早已知道小三就是小花，因此小珊提起侵權行為請求權並未罹於2年時效，判處陳男賠償60萬元。

雙方不滿結果皆提出上訴，高雄高分院日前駁回，全案確定。