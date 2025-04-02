川普4／2將宣布關稅政策：一體課稅或個別對等關稅

▲川普全球關稅戰即將揭曉。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）將於美東時間4月2日下午，正式宣布是否對全球所有國家輸美產品課徵進口關稅。這項被川普命名為「解放日」（Liberation Day）的重大政策宣示，將決定美方是否採取一致性「齊頭式」關稅，或依各國現行對美稅率實施「對等關稅」，引發國際高度關注。

綜合《華爾街日報》、中央社報導，川普幕僚曾建議對所有輸美產品一律課徵20％關稅，以全面提高國家財政收入，並試圖迫使貿易夥伴降低其對美關稅。不過，消息人士透露，川普在宣布前一天態度仍有猶豫，政策定案仍存在變數。

川普主張，藉由提升關稅，不僅可遏止貿易逆差、推動製造業回流、減輕國內稅負，亦能壓低聯邦債務。然而，專家指出，關稅若被用作談判籌碼，稅率將可能調降，使得提升財政收入的目標無法同步達成，且潛在的物價上漲壓力，也與川普原先的競選承諾相互牴觸。

前國家經濟會議副主席艾森史塔特（Everett Eissenstat）分析，若以國家總體利益為出發點，實施全球一致稅率較能平衡整體貿易逆差；但若目標是調整雙邊貿易不公，則採取「對等關稅」方式更為有效。

目前，美方已針對加拿大、墨西哥與中國等主要貿易國徵收部分關稅，並對鋼鐵、鋁、汽車等特定品項課徵25％關稅。若未來改採單一全球稅率，勢必對歐洲聯盟及亞洲出口導向型經濟體帶來衝擊。

在疫情過後通膨壓力居高不下的情況下，美國國內已出現「停滯性通膨」的疑慮。專家警告，若全面徵收新關稅，不僅將推高民生物價，亦可能加劇經濟放緩，引發景氣衰退風險。

前白宮資深經濟顧問拉佛納（Joseph LaVorgna）則在接受CNBC訪問時表示，儘管外界急切盼望政策明朗化，但他認為談判與決策需時間磨合。他對川普經濟方針仍持正面看法，並強調市場震盪往往來自短期不確定性，長期則視政策成效而定。