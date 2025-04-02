高富帥槍手當街謀殺健保CEO　美司法部指示檢方尋求死刑

▲涉嫌槍殺聯合健保公司CEO的槍手曼喬尼。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國紐約去年底發生聯合健康保險CEO槍殺案，震驚全美乃至國際社會。美國司法部長邦迪（Pamela Bondi）已經指示檢察官，對犯嫌曼喬尼（Luigi Mangione）求處死刑，以符合川普政府的既定方針。

根據路透社報導，聯合健康保險CEO湯普森（Brian Thompson）去年12月4日在紐約曼哈頓中城區一間飯店門口遭槍殺，年僅26歲的兇嫌曼喬尼跨州逃亡，於同月9日在賓州被捕。

目前，曼喬尼同時在紐約州法院和曼哈頓聯邦法院面臨謀殺罪等指控；對於紐約州指控的恐怖主義謀殺罪等指控，曼喬尼已經表示不認罪。若該罪名成立，依據紐約州法律他可能會面臨終身監禁，不得假釋。

至於他在曼哈頓聯邦法院面臨的另一項聯邦指控，若罪名成立則有可能被判處死刑。曼喬尼尚未對聯邦法院指控提出抗辯，他的律師也沒有發表評論。

美國司法部長邦迪1日發表聲明說，「曼喬尼謀殺無辜的，同時也是兩個孩子父親的湯普森，這是一場有預謀的冷血暗殺。」邦迪表示，經過慎重考慮，她已經指示聯邦檢察官在此案中尋求將嫌犯處以死刑，以配合總統川普有關遏止暴力犯罪，讓美國再次安全的議程。

由於美國高昂的醫療費用，以及醫療保險公司經常拒絕支付醫療費用的行為早已引發部分美國民眾不滿，因此儘管政府當局嚴詞譴責這場謀殺案，但仍有許多民眾將曼喬尼視為某種「英雄」。此外，由於曼喬尼富裕多金且外表出眾，又擁有常春藤名校的高學歷背景，也讓他在落網後收穫大量網友關注。