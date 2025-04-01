　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

共軍演習時機巧合！　CNN曝「2用意」：考察美護台決心

記者葉睿涵／編譯

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近日展開其任內的首次亞洲行。然而，赫格塞斯前腳剛離開，中國解放軍東部戰區就宣布自4月1日起，組織海陸空及火箭軍等兵力，在台灣周邊展開大規模聯合演訓，並強調此次行動是對「台獨分裂勢力」的「嚴厲警告」。CNN指出，中國在赫格塞斯結束亞洲訪問行程後，隨即對台展開大規模演訓，除了是對台灣新一波的恫嚇行為，對美挑釁的意味也極為顯著，而台灣正藉此觀察美方態度。

▲▼共軍東部戰區今日演訓宣傳片、軍演。（圖／翻攝微博）

▲中國在美國防長離開亞洲之際，旋風對台展開大規模聯合演訓。（圖／翻攝微博）


據CNN報導，解放軍在聲明中表示，此次演習將從「多個方向」進逼台灣，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、重要區域與關鍵通道封控等課目，藉此檢驗戰區部隊的聯合作戰實戰能力。解放軍並未透露此次演習將維持多久，但聲明指出，這是中方「對『台獨分裂勢力』的嚴重警告與有力遏制，亦是捍衛國家主權、維護國家統一的正當且必要行動」。

報導稱，中國在台灣周邊展開聯合演訓之時，正值美國總統川普高喊「美國優先」口號，大幅改變華府對外政策之際。最近，美國拋棄了數十年來對歐洲的安全承諾，更要求亞洲盟友「付出更多」以換取美國的保護傘。在這一情況下，台灣開始高度關注美方態度，觀察川普的政策將如何重塑華府的全球關係；而接近川普的官員也強調，美國應將注意力和資源集中於對抗中國在印太區域的擴張行為。

解放軍軍演。（圖／翻攝《央視新聞》）
▲CNN認為，中國此次軍演除了是對台的新一波恫嚇，對美挑釁意味也極為顯著，而台灣正藉此觀察美方態度。（圖／翻攝《央視新聞》）

CNN指出，台灣官員及專家將中國軍演視為北京對川普政府傳遞的訊號，因為川普政府中有多位重要閣員都是對中鷹派，尤其是防長赫格塞斯，以及國務卿盧比歐（Marco Rubio）。上周，赫格塞斯在出訪亞洲時，誓言要加強美國與菲律賓的軍事聯盟，以「重建威懾力」對抗「中國在印太地區的侵略」；隨後又在訪日時大讚日本是「遏制共產中國軍事侵略不可或缺的夥伴」。

CNN引述台灣政府的內部分析指出，赫格塞斯出訪亞洲的行程被認為是中國最新軍演的「外部原因」之一。一名資深國安官員告訴CNN，「他們重申了台海安全穩定的重要性，並承諾將安全重心轉移到印太地區，這給北京造成了巨大壓力。」他認為，有鑑於美中貿易談判將至，加上中國預判了美國接下來將對中國採取的措施，因此他們選擇保持克制，避免直接對抗，而台灣是完美藉口，致使北京在赫塞斯離開亞洲後立即啟動軍事演習。

台灣政府對中國軍演表達強烈譴責。國家安全會議秘書長吳釗燮批評，「中國的行動毫無道理，同時也違反了國際法，民主國家應共同譴責這個麻煩製造者。」國防部長顧立雄則表示，國軍正嚴密監視解放軍行動，確保台灣安全，並特別關注「山東號」航母艦隊的動向。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 2 2417 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
峮峮「解放3套內衣」一彎腰⋯超兇身材現形
清明連假國旅旺　7縣市「訂房率逾5成」
孫安佐再2天退伍！孫鵬：當職業軍人也不錯
快訊／印尼「規模5.7地震」！震源深度140公里
美廠也中槍！川普關稅明上路　大摩點名17家業者受衝擊
繳電話費抱回千萬！彰化中華電信2年開出2次千萬大獎
痛批民進黨欺凌陸配　國台辦：毫無人性

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／印尼班達海「規模5.7地震」！震源深度140公里　東帝汶有感

美女網紅控「馬斯克斷金援」賣車養小孩　他回擊：已給8300萬

美「淫魔富商」受害者突曝全身瘀青照！　自爆重傷住院：剩4天壽命

66歲剖腹產！　10寶媽「53歲後生8胎」：都是自然受孕

共軍演習時機巧合！　CNN曝「2用意」：考察美護台決心

共軍演訓！日政府高度關注「對中表憂慮」　重申台海和平重要性

夫妻與女兒「陳屍2600萬豪宅」！另外2孩在上學　不知已成孤兒

藏壽司遭惡搞！空盤回收口丟「用過保險套」超噁1幕曝　業者回應了

一生最棒投資！他斥鉅款買「終生免費機票」　爽飛3800萬公里

奪命瞬間！朝空中扔石頭「引爆天劫」　印度9歲男童身亡

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

接客搶快！逆向行駛 囂張運將怒嗆：怎樣嗎？ #台南

金秀賢記者會「不給問」　記者直球對決..已讀不回

楊小黎「自己搖」嘿咻植物人老公　吳政迪「躺著賺難賺」被求脈搏不要動

BIGBANG演唱會合體！GD緊抱他們笑了　大聲提太陽「優囉奔」急下跪謝罪XD

【這下S定了】爸爸車上有護唇膏？他急忙澄清+狂打電話找主人XD

快訊／印尼班達海「規模5.7地震」！震源深度140公里　東帝汶有感

美女網紅控「馬斯克斷金援」賣車養小孩　他回擊：已給8300萬

美「淫魔富商」受害者突曝全身瘀青照！　自爆重傷住院：剩4天壽命

66歲剖腹產！　10寶媽「53歲後生8胎」：都是自然受孕

共軍演習時機巧合！　CNN曝「2用意」：考察美護台決心

共軍演訓！日政府高度關注「對中表憂慮」　重申台海和平重要性

夫妻與女兒「陳屍2600萬豪宅」！另外2孩在上學　不知已成孤兒

藏壽司遭惡搞！空盤回收口丟「用過保險套」超噁1幕曝　業者回應了

一生最棒投資！他斥鉅款買「終生免費機票」　爽飛3800萬公里

奪命瞬間！朝空中扔石頭「引爆天劫」　印度9歲男童身亡

打造東亞最盛大國際青少年足球賽　Formosa 7s錦標賽7月登場

日本男神來了！木村拓哉明飛抵松山　「班機時間曝光」粉絲守候

新北攜手社區清除小花蔓澤蘭　守護新店溪洲河濱公園生態

胡歌爆升格當二寶爸！　被目擊九華山「還願」網祝福：湊成了好字

愚人節玩笑成真！《幻獸帕魯：已經不想只做朋友了》登場

《魔物獵人：荒野》銷售突破1000萬　官方點出2個原因

砸6000萬買「海上豪宅」環遊世界　女：原本的房子也不會賣

快訊／19:26台灣東南部海域4.8淺層地震　最大震度2級

快訊／印尼班達海「規模5.7地震」！震源深度140公里　東帝汶有感

快訊／台灣東部海域19:26有感地震

接客搶快！逆向行駛 囂張運將怒嗆：怎樣嗎？ #台南

國際熱門新聞

大馬天然氣管道爆炸　蕈狀雲竄天燒成火山

即／印尼5.6地震　官方：沒有海嘯威脅

大馬爆炸63傷！燒毀49民宅　玻璃炸裂亂射

台婦受困倒塌飯店　不幸罹難

緬甸「火化屍體」堆成山！

妻外出買尿布　恐怖爸虐待性侵女嬰死亡

唯一醫師不做了！小鎮祭千萬年薪招新人

川普對等關稅將開徵！美股受惠1領域反漲417點　聯電ADR飆逾9％

華爾街日報：美國擬全球20%齊頭關稅

曼谷政府大樓出現裂痕　急疏散百人

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

即／印尼班達海規模5.7地震！震源深度140公里

日預測：1地方若爆規模9強震　「災損恐達60兆」占全國GDP一半

整理包／川普解放日倒數！可能措施、影響曝

更多熱門

相關新聞

中國海警同步侵擾金馬　海巡艦艇拒止寸土不退

中國海警同步侵擾金馬　海巡艦艇拒止寸土不退

中共解放軍東部戰區今（1）日發布聯合軍演訊息，海巡署金馬澎分署岸際雷達即時監控發現中國海警船同步侵擾我東引及烏坵限制水域，立即調派4艘巡防艇前往對應，並近迫貼近中國海警船距岸一側，強勢拒止海警船深入我國海域，並以廣播嚴正要求中國海警離開我方水域，截至下午3點半，中國海警船持續於東引西北方及烏坵周邊騷擾我海域安全，巡防艇即便在惡劣海象下仍持續堅定立場，堅守崗位，不讓海警船越雷池一步。

進駐22縣市因應演習跟地方不同調！　國防部：傳達不清訊息有失誤

進駐22縣市因應演習跟地方不同調！　國防部：傳達不清訊息有失誤

共軍演訓之際　邱垂正出面大談「親中在地協力者」

共軍演訓之際　邱垂正出面大談「親中在地協力者」

日本對共軍演訓表憂慮　重申台海和平重要

日本對共軍演訓表憂慮　重申台海和平重要

中共軍演執行科目曝光！要域要道封控、海陸打擊　海警拿捕扣押

中共軍演執行科目曝光！要域要道封控、海陸打擊　海警拿捕扣押

關鍵字：

軍武大陸軍武中國台灣軍演美國北美要聞Pete Hegseth

讀者迴響

熱門新聞

解放軍演訓宣傳片「首次驚見」台北市　

曾國城被爆載女星「車內摸大腿」2度出手！

大地震　泰潛水員驚見魚群「躺平」奇景

大馬天然氣管道爆炸　蕈狀雲竄天燒成火山

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開

女星車震「誤踢排檔」滑出巷口

曾國城2度伸鹹豬手！

薔薔脫稿「當眾脫褲」來賓都傻眼

左腎積水、輸尿管結石　柯文哲明動手術

快訊／大陸東部戰區宣布：今起在台灣周邊聯合演訓 「多向進逼」

不爽亂停車！百萬休旅先頂再撞

快訊／小微被帶往專勤隊！移民署將擬強制遣返程序

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

小微還在台灣　八炯閩南狼今早衝她家

更多

最夯影音

更多

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面