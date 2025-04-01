共軍演習時機巧合！　CNN曝「2用意」：考察美護台決心

記者葉睿涵／編譯

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近日展開其任內的首次亞洲行。然而，赫格塞斯前腳剛離開，中國解放軍東部戰區就宣布自4月1日起，組織海陸空及火箭軍等兵力，在台灣周邊展開大規模聯合演訓，並強調此次行動是對「台獨分裂勢力」的「嚴厲警告」。CNN指出，中國在赫格塞斯結束亞洲訪問行程後，隨即對台展開大規模演訓，除了是對台灣新一波的恫嚇行為，對美挑釁的意味也極為顯著，而台灣正藉此觀察美方態度。





▲中國在美國防長離開亞洲之際，旋風對台展開大規模聯合演訓。（圖／翻攝微博）



據CNN報導，解放軍在聲明中表示，此次演習將從「多個方向」進逼台灣，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、重要區域與關鍵通道封控等課目，藉此檢驗戰區部隊的聯合作戰實戰能力。解放軍並未透露此次演習將維持多久，但聲明指出，這是中方「對『台獨分裂勢力』的嚴重警告與有力遏制，亦是捍衛國家主權、維護國家統一的正當且必要行動」。

報導稱，中國在台灣周邊展開聯合演訓之時，正值美國總統川普高喊「美國優先」口號，大幅改變華府對外政策之際。最近，美國拋棄了數十年來對歐洲的安全承諾，更要求亞洲盟友「付出更多」以換取美國的保護傘。在這一情況下，台灣開始高度關注美方態度，觀察川普的政策將如何重塑華府的全球關係；而接近川普的官員也強調，美國應將注意力和資源集中於對抗中國在印太區域的擴張行為。



▲CNN認為，中國此次軍演除了是對台的新一波恫嚇，對美挑釁意味也極為顯著，而台灣正藉此觀察美方態度。（圖／翻攝《央視新聞》）

CNN指出，台灣官員及專家將中國軍演視為北京對川普政府傳遞的訊號，因為川普政府中有多位重要閣員都是對中鷹派，尤其是防長赫格塞斯，以及國務卿盧比歐（Marco Rubio）。上周，赫格塞斯在出訪亞洲時，誓言要加強美國與菲律賓的軍事聯盟，以「重建威懾力」對抗「中國在印太地區的侵略」；隨後又在訪日時大讚日本是「遏制共產中國軍事侵略不可或缺的夥伴」。

CNN引述台灣政府的內部分析指出，赫格塞斯出訪亞洲的行程被認為是中國最新軍演的「外部原因」之一。一名資深國安官員告訴CNN，「他們重申了台海安全穩定的重要性，並承諾將安全重心轉移到印太地區，這給北京造成了巨大壓力。」他認為，有鑑於美中貿易談判將至，加上中國預判了美國接下來將對中國採取的措施，因此他們選擇保持克制，避免直接對抗，而台灣是完美藉口，致使北京在赫塞斯離開亞洲後立即啟動軍事演習。

台灣政府對中國軍演表達強烈譴責。國家安全會議秘書長吳釗燮批評，「中國的行動毫無道理，同時也違反了國際法，民主國家應共同譴責這個麻煩製造者。」國防部長顧立雄則表示，國軍正嚴密監視解放軍行動，確保台灣安全，並特別關注「山東號」航母艦隊的動向。