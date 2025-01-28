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桃園警局刑事鑑識中心通過13項專業認證　突顯團隊卓越實力

▲桃園市警局鑑識中心人員會定期進行筆試考核，以增進專業能力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局鑑識中心人員會定期進行筆試考核，以增進專業能力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府警察局刑事鑑識中心於去年12月間，獲得財團法人全國認證基金會13項專業項目認證，也象徵桃警團隊在鑑識領域技術水平再度提升，為未來鑑識工作提供了更強大的保障。鑑識中心主任高麗姬表示，承蒙市長張善政市府團隊鼎力推動科技建警政策下，此突破性成就，顯示出桃警團隊的卓越實力，更居於全國各縣市警局之冠，成為最具專業認證的鑑識單位。

市警局刑事鑑識中心於2005年成立空氣槍實驗室，專責桃竹竹苗地區的空氣槍動能測試，迄今已運作逾19年，2018年首次通過ISO/IEC 17025：2005認證，實力首次接軌國際認證。2019年成功通過ISO/IEC 17025：2017異動轉版，確保標準與時俱進，全台首個通過新版認證的空氣槍鑑驗實驗室。

▲桃園市警局鑑識中心實驗室參與能力試驗相關紀錄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局鑑識中心實驗室參與能力試驗相關紀錄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

2023年新增並通過8項認證，包括「彈頭殼比對」、「工具痕跡比對」、「鞋印比對」、「DNA鑑定」、「親緣鑑定」、「管制藥品鑑驗」、「指紋比對」和「掌紋比對」等。2024年延展並通過新增4項認證，包括「指紋增顯」、「體液鑑定」、「模擬槍鑑定」及「笑氣鑑驗」，進一步擴展鑑識領域，總計通過13項認證，目前居於全國之最。

桃警團隊通過13項專業認證項目，不僅讓專業技術獲得國際認可，更使其在全國各縣市地方警局位居首位。這些認證涵蓋槍彈鑑驗、工具痕跡比對、毒品鑑驗、指紋鑑定等多個核心領域，並從設備、技術、到操作流程全面符合國際標準，顯示桃警鑑識中心在各項專業領域中無可挑戰的技術實力。

▲桃園市警局鑑識中心實驗室擁有先進設備與研發團隊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局鑑識中心實驗室擁有先進設備與研發團隊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，刑事鑑識中心在局長吳坤旭帶領下，桃警團隊積極推動科技建警政策，近幾年陸續引入多項先進鑑驗儀器，積極發展各項專業鑑驗技術，並致力於提升鑑識能量，為每宗案件提供最具說服力的科學依據。

鑑識中心主任高麗姬指出，取得國際認證已是國內、外鑑識實驗室必然趨勢，這次鑑驗項目的擴展及取得國際認證，除強化桃警團隊鑑識量能、縮短證物的鑑驗時效，進而提升整體偵查效率，亦能分擔中央單位鑑驗量，更能協助鄰近單位進行鑑驗，發揮跨域合作的精神。桃警團隊將持續努力，不斷精進提升專業水準及精進各項鑑定技術，秉持科學執法的精神、勿枉勿縱，有效維護社會治安、保障人民福祉。

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