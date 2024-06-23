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103分貝！168萬奧古斯塔重機噪音超標挨罰　全台僅4輛

▲桃園警方執行「雷霆除暴專案」動員優勢警力，針對轄區內的治安顧慮場所（酒店、外籍移工舞廳等）進行嚴密臨檢。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警方執行「雷霆除暴專案」動員優勢警力，針對轄區內的酒店、外籍移工舞廳等進行嚴密臨檢。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局執行「雷霆除暴專案」擴大臨檢、酒駕路檢等威力掃蕩勤務，並與環境保護局聯手針對改裝(噪音)車聯合稽查，共稽查汽、機車28輛，檢測不合格之噪音車輛有13輛，其中一部價值168萬元的義大利生產的奧古斯塔大型重機車（MV Agusta），噪音達103分貝，超標9分貝，環保局稽查人員當場開單告發處以1800至3600元罰款，並通知要複驗。

▲▼與環保局聯手執行靜桃專案，強力取締噪音、改裝車。（圖／桃園警分局提供）

▲▼與環保局聯手執行靜桃專案，強力取締噪音、改裝車。（圖／桃園警分局提供）

▲▼與環保局聯手執行靜桃專案，強力取締噪音、改裝車。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局昨晚執行「雷霆除暴專案」動員優勢警力，針對轄區內的治安顧慮場所（酒店、外籍移工舞廳等）進行嚴密臨檢。另與環保局聯合執行「靜桃專案」，針對噪音、改裝車及各項交通違規進行大執法，警方攔檢高噪音車輛至攔檢點風禾公園量測噪音分貝，經過專業設備檢測每台車輛之轉速、音量，如超過標準即依噪音管制法相關規定告發，後續並要求不合格車輛限期改善至複驗合格為止。

▲▼攔檢一部價達168萬元義製奧古斯塔大型重機車（MV Agusta）因噪音超標，予以開單告發。（圖／桃園警分局提供）

▲▼這輛售價168萬、義製奧古斯塔大型重機車（MV Agusta）因噪音超標，予以開單告發。（圖／桃園警分局提供）

▲▼攔檢一部價達168萬元義製奧古斯塔大型重機車（MV Agusta）因噪音超標，予以開單告發。（圖／桃園警分局提供）

其中攔查一部義大利生產的奧古斯塔大型重機車（MV Agusta），發現該車排氣管發出巨大噪音，便將其帶至風禾公園進行噪音檢測，該車價值168萬左右，全臺灣只有4輛，噪音達103分貝，超標9分貝，環保局稽查人員當場開單告發，並要通知複驗。桃園分局目前經環、警、監聯合稽查所告發噪音超標件數已達500餘件。

分局長吳明彥表示，將持續落實執行「雷霆除暴擴大臨檢專案」，針對易發生危害之治安顧慮場所實施高強度、高密度之掃蕩臨檢查察，也會針對危險駕車及酒駕熱點路段實施封鎖式路攔檢勤務，呼籲汽機車駕駛人，切勿擅自改裝車輛排氣管製造噪音妨害安寧，警方與相關單位合作持續強力取締稽查，請勿以身試法。

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