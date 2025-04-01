全面開挖？曼谷倒塌大樓逾70工人「壓在主結構下」　搜救陷兩難

圖文／鏡週刊

緬甸強震過後4天，泰國曼谷的審計署塌樓現場搜救仍是毫無進展，泰國民間基金會的救難隊人員坦言，透過機器掃描主結構後，發現有70多個人壓在底下，「如果能有1、2個甚至3個有生命跡象，是我們目前最大的希望。」

民間救難隊表示，根據搜救進度，在主體周圍沒有發現遺體及生命跡象，雖然主體經掃描後發現70多人，但大樓有30層樓高，而且水泥牆厚達1公尺，很多大機器都無用武之地，「不是搜救進度慢，而是執行確實有難度。」

▲ 現場安排臨時通舖，專屬帳篷裡設置多張行軍床、棉被及冷風機。

國際救援組織與民間救援基金會都只有在發現遺體的時候才能進入，而現場大量施工中的重機具，操作時若一旦發現遺體會通知他們，若無，他們就會在原地待命；同時也在等候泰國政府指示，現場是否全面開挖淨空，儘速找出遺體，不過此事故引發國際矚目、若淨空命令下達，也表示宣告放棄尋找生還者，陷入兩難。

▲ 緬甸工人關懷協會到場陪伴工人家屬。

另一方面，現場為等候的工人家屬安排臨時通舖，專屬帳篷裡設置多張行軍床、棉被及冷風機，也有緬甸工人關懷協會到場陪伴、提供泰緬語翻譯人員，即時溝通進度與意見傳達。

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