性侵少女拍片恐嚇「上傳網路毀了妳」　惡男拘禁還餵毒下場出爐

▲台中一名未滿16歲少女遭一名陳男性侵拍片，甚至恐嚇要上傳、告知媽媽跟男友，陳男判8年半。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名陳男打手遊認識一名未滿16歲少女，先後與少女性交2次，感覺少女無意繼續，竟恐嚇要將事情告知少女母親、散布性影像，再次強迫少女性交，並且在房內使用安非他命煙霧，給少女使用，並不讓少女離去。隔日又再恐嚇要持續見面，否則要將性影像上傳網路。陳男總計7罪，其中應執行8年6月，另有1年得改服社會勞動。

檢警查，陳男在去年4月間，透過網路遊戲「傳說對決」認識一名14歲以上、未滿16歲之少女。5、6月先後在摩鐵與少女發生性行為，雖未違反少女意願，但少女為未滿16歲之女子。

陳男之後感覺到少女無意繼續性關係，且少女遺忘雙方約見面的事情，恫嚇若未見面，就要把雙方有性關係的事情告訴少女母親、少女男友，且會散布性影像，藉此要求少女穿著熱褲、戴假髮見面。

去年6月5日晚間，少女因心理壓力，只好應著陳男要求打扮，再被載至陳男家中，陳男對少女強制性交，少女甚至因為不想看到陳男臉部，以玩偶遮擋臉部，卻遭陳男偷偷錄取性交影片。結束後，陳男在房內以玻璃球燒烤安非他命煙霧方式，提供給少女施用。

隔日凌晨2時許，少女希望離去，陳男竟基於少年私行拘禁犯意，強行奪走少女手機，禁止與外界聯繫，並用身體優勢遮擋門口，不讓少女離去，直到早上8點，少女允諾會再見面，才讓她搭車返家。

少女回家後，還不斷被陳男恐嚇「我上傳網站喔！你死定了」、「逼我拿影片給他看嗎？你毀了我我也毀了你」、「汽車旅館那支留著，慢慢爆出來」等語。少女不堪其擾，才由家屬陪同報警，揭開此事。

陳男辯稱，少女拿玩偶遮擋臉，是因為說「不能拍到臉」，她同意我拍攝，甚至辯稱是少女說「你要就趕快，我要回家休息」主動邀約性行為；少女則證稱，我有提出不想發生性行為，對方威脅要去找男友、媽媽，我擔心外流，只好配合，我是因為不想看到他的臉，才拿玩偶遮臉，少女說到不斷哭泣、無法言語，法官認為證詞可信度高。

台中地院審酌，陳男明知少女尚未成熟，且知悉安非他命造成人體危害，竟為滿足個人私慾，對少女做出本案犯行，造成身心、人格嚴重侵害，致少女長久陰霾，僅坦承部分犯行。

全案依對未滿16歲女子性交處5月徒刑、對少年強制性交處3年8月、違反意願拍攝少年性影像處7年8月、對未成年轉讓第二級毒品處10月、對少年私行拘禁處5月、強制處7月，合併應執行8年6月，另外1年得改為社會勞動。