嘉義議員李奕德猝逝！慈父頭七慟罵「落荒而逃」　惹人鼻酸

▲李奕德(圖中)離世，將由父親李漢仁(圖左)及團隊完成遺志成就選民所託 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市議員李奕德日前因肝癌住進大林慈濟醫院，因病情急轉直下，發病不到一個月就病逝，享年43歲。他的父親李漢仁忍悲送走黑髮人，加上兒子任期未完就離世，有負選民託付，一度痛罵兒子「落荒而逃」，讓人不捨。

李奕德任第10、11屆嘉義市議員，2月發病送進大林慈濟才1個月，卻在3月26日宣告不治突然驟逝，李漢仁對於兒子任期未完卻離世，認為有負選民所託，心中不捨才會罵他「落荒而逃」，但仍會替兒子完成留下來的工作，而李奕德也將於4月8日舉行告別式。

李奕德2月時因肝臟病變，緊急送往大林慈濟醫院救治，但隨著病情急轉直下，於3月26日宣告不治，李漢仁嘆自己兒子對選民有所虧欠，也讓他白髮人送黑髮人，「落荒而逃」。

李漢仁說，一張票一世情，兒子對選民的4年服務契約未滿就落跑，沒有交代就是「落荒而逃」，但他及團隊將承接所有留下來未完成工作，也將嚴謹的全力幫他完成。

李漢仁說，父子從來沒有大聲爭執過，但就為了要這次帶他就醫而爭吵，只因李奕德堅持自己很多事情沒有做完，以及很多需要會勘的案子，即使病床上仍舊掛心選民請託，及那些要現場會勘或市府回函；而父子倆唯一一次吵架就是為了要去大林慈濟就醫的前一天，兒子的堅持有時真的讓人難懂。

李漢仁強調，兒子自小到大，自己從沒有痛罵過他，而唯一一是對他的責罵卻也是最後一次，只因為李奕德未能履行議4年員任期，而他也允諾將遵從兒子遺願完成選民所託。