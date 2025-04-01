黃湯下肚照樣載客！高雄小黃司機匝道碰撞　衝上邊坡下場慘

記者吳世龍、黃資真／高雄報導

高雄市苓雅區中正高速公路西側今（1）日清晨5時4分發生一起車禍，59歲鍾姓計程車司機與62歲陳姓女子分別在上下匝道時發生碰撞，所幸鐘男與車內乘客輕傷、陳女無傷，然鍾男竟酒駕照常上路載客，詢後依違反公共危險罪移送高雄地檢署偵辦，並依法吊扣牌照2年。

▲高雄計程車司機酒駕載客，在高速公路匝道發生車禍。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）



監視器畫面可以看見，當時鍾男往右下匝道、陳女靠左下匝道，結果兩車撞在一起，計程車再失控撞上一旁邊坡，車尾一度翹高。

本案發生在今天凌晨5時4分，鍾男後座載著一名乘客，由中正高速西側下匝道欲往西側便道行駛；陳女則是由中正高速西側便道北向南行駛，準備上匝道，結果發生碰撞，陳男與乘客輕微擦傷未送醫，陳女未受傷。

警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為雙方變換車道未保持安全距離，詳細肇事原因及責任仍待送交通大隊分析研判。

另鍾男經酒測後，發現酒測值達0.45已超標，詢後依公共危險罪移送高雄地檢偵辦。另依違反道路交通管理處罰條例第35條第1項第1款，汽車駕駛人駕駛汽車經測試檢定酒精濃度超過規定標準，處3萬元以上12萬元以下罰鍰開單舉發，及同條第9項，吊扣該車牌照2年。

苓雅分局呼籲，民眾飲酒務必理性適量，切勿酒後駕車，害人害己。本分局將持續宣導用路人遵守交通規則，並加強違規取締告發，以維護市民交通安全。

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