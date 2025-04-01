男聚餐「九孔整顆吞」險奪命　他無呼吸心跳倒地...緊急送醫

▲小港一名84歲男子因為「九孔」異物梗塞差點送命 。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名84歲的男子在參加漁會聚餐時，因為一顆九孔梗塞，當場沒了呼吸心跳，被緊急送往醫院搶救，所幸順利救回，送往加護病房觀察當中。

這起案件發生在3月31日中午，84歲的男子在餐敘時候吃了一顆九孔，突然間整個人不對，家屬一發現認為他是被噎住了，雖然有試圖要搶救，不過狀況越來越不好，等到救護人員抵達時，84歲的男子已經沒有呼吸心跳，最後被送往醫院搶救。

現任小港醫院副院長也是小港醫院咀嚼吞嚥機能重建中心執行長馮明珠表示，老年人異物梗塞就是「食物太大或太乾燥」，因為口水變少了，所以在咀嚼時比較沒有辦法形成食糰，又因為牙齒沒有辦法咬太過「韌性」的食物，所以造成食物無法被細小化，若這個時候強行吞下，又因為喉嚨的彈性已經不像年輕時的具有強烈彈性，可以擠下，所以就會造成梗塞。

馮明珠提醒，如果遇到這種情況，如果長輩仍然可以咳嗽、有聲音，請鼓勵長輩自行咳嗽排出異物，不要拍背，倘若長輩無法說話，我們可以使用進行哈姆立克急救法，讓患者梗塞的食物吐出來。小港醫院咀嚼吞嚥機能重建中心陳翰生主任強調要預防老年人的異物梗塞？他說：「提醒家中長輩養成良好進食習慣，吃東西避免說話，將食物切小塊，質地軟化（避免乾硬食物，如花生、糯米製品等），進食時細嚼慢嚥，若有吞嚥困難的情況，可諮詢醫師評估吞嚥功能，必要時改變飲食質地，如改為糊狀或濃稠液體」。