幫助緬甸震災！小7全家「手機APP捐款」今起啟動　步驟一次看

▲全家便利商店啟動手機APP捐款。（圖／全家提供）

記者黃士原／台北報導

緬甸昨日中部發生芮氏規模8.2強烈地震，當地多區災情慘重，估計有130萬人受到地震衝擊。全家便利商店即日起啟動全家APP捐款，將由台灣世界展望會或基督教芥菜種會代收善款。另外，7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台結合APP與ibon便利生活站，自3月30日起啟動為期32天的緊急募款活動。

全家便利商店表示，關懷緬甸強震，已透過全家愛心大平台與台灣世界展望會、基督教芥菜種會合作，啟動全家APP捐款，只要於首頁進入「我的公益」，並點選「0328緬甸地震愛心捐款專區」，就可選擇台灣世界展望會（衛部救字第1131363224號）或基督教芥菜種會（衛部救字第1131363619號）進行善款代收。

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全家表示，此次善款將協助緬甸強震災民，服務內容包含提供第一階段之緊急救援、安置受災居民，提供臨時庇護所，提供糧食、飲水、醫療用品等物資與基本生活的協助，及第二階段之生活照顧與災後重建，提供災民生活照顧與心理支持及必要之重建支持，幫助災民走過漫漫重建路。

另外，中華民國紅十字會在官方網站公告，緬甸與泰國紅十字會目前正全力投入救援行動，但隨著救災進展，預計傷亡人數仍將持續上升。大量災民亟需安置，醫療資源短缺，災後重建也面臨嚴峻挑戰，該會已開設「緬甸地震捐款專區」，同時開通LINE Pay功能，也可使用LINE POINTS折抵，一起送愛到緬泰。

▲7-11啟動緬甸震災募款。（圖／業者提供）

7-ELEVEN也表示，「把愛找回來」公益募款平台自1988年起長期關注海內外社會議題，逢重大災難有緊急募款需求時，以最安心、即時、公開的捐款管道，集結全民愛心將資源送進災區救援與重建，自3月30日凌晨0點起至4月30日23點59分止，點選OPENPOINT APP首頁下方「服務」後即可點選「線上捐款」，選擇「支援緬甸震災」類別即可點選欲捐款的團體，依流程步驟完成捐款。

全台逾7,000家門市ibon便利生活站也開放民眾愛心捐款，自3月30日上午10點起至4月30日23點59分止，民眾可於ibon便利生活站首頁點選右欄快捷鍵【支援0328緬甸震災】按鈕，或首頁點選「儲值/繳費」，選擇慈善捐款，點選【支援0328緬甸震災】類別，選擇捐款對象，即可依操作流程完成每筆100至2萬元不等的捐款，善款不收取手續費，款項全數投入災區救援及重建工作。