罷免連署偽造案頻傳　中選會依例送最高檢偵辦：已告發19件

▲罷免連署偽造案頻傳，中選會表示，查對完成後依法送最高檢察署偵辦。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免潮延燒，目前有35藍委、8綠委可進入二階段連署，但第一階段提議書的搜集過程中出現不少死人連署、偽造簽名等嫌疑案件，對此，中選會今（1日）表示，罷免案提議人名冊有偽造嫌疑案件，於完成查對作業後，依法循例移送最高檢察署偵辦。

中選會今表示，對於外界所詢提議人名冊有偽造嫌疑案件，移送最高檢察署偵辦之作業，該會辦理公職人員罷免案，基於法定義務，於完成查對作業後，依法循例將提議人名冊有偽造嫌疑案件向檢察機關告發。

中選會表示，依刑事訴訟法第241條規定，公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發。中選會以往辦理公職人員罷免案，對於提議人名冊有提議前死亡、有偽造情事案件，均係依刑事訴訟法規定，移送檢察機關偵辦。且該會對於提議人名冊有偽造嫌疑案件之告發，並未因被罷免對象之別，而做不同處理。

中選會進一步說明，各公職人員罷免案因提出提議人名冊時程不一，提議人名冊經查對結果，有無需補提提議人名冊情形亦不一，中選會依委員會議決議，將於完成提議人名冊及補提提議人名冊查對作業後，就各該罷免案有提議前死亡、有偽造情事等案件，移送最高檢察署偵辦。

中選會說，除日前已移送最高檢察署偵辦之案件外，目前尚在進行補提提議人名冊查對作業之罷免案，提議人名冊亦有提議前死亡、有偽造情事等情形，該會將於完成查對作業後，移送最高檢察署偵辦。

中選會補充說明，2月份中選會共收到64案罷免案，扣除不受理或重複送件者後，共計有61件罷免案；目前，已依法向最高檢察署予以告發者為19件，其中立委罷免案係16件，市縣長罷免案1件、市縣議員罷免案2件。隨後，如第二波、第三波、第四波等，仍會陸續依法予以職務告發。

中選會指出，近日也會再將8件立委罷免案彙整後，再依法向最高檢察署予以告發。因依刑事訴訟法第241條規定，公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發，中選會以往辦理公職人員罷免案，對於提議人名冊或連署人名冊有提議前死亡、有偽造情事案件，須依刑事訴訟法規定，移送檢察機關偵辦。