很多餐廳「1蔬菜」一份賣百元↑！眾人全不解：市場1條10元

▲櫛瓜。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

近日有女網友到台南餐廳用餐，結帳時才知道金額，加上服務費總共15440元，其中櫛瓜與山藥分別要價880元，話題掀起討論。就有網友認為，很多賣櫛瓜的中高檔餐廳根本就是暴利，超市一條可能才幾十塊，外面卻賣好幾百塊，貼文吸引其他人熱議。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「櫛瓜根本就是暴利吧？」文中忍不住喊扯，因為櫛瓜原產地是南美洲，「過個洋水，韓劇吃一下，就變成高大上的食材了，太扯了吧？」認為櫛瓜在南美洲，就等同台灣的黃瓜、絲瓜、胡瓜等級，就是普羅大眾、路邊攤會賣的蔬果。

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原PO直呼，櫛瓜在台灣超市一條也才賣幾十塊，到外面點卻變好幾百塊，「你說食材處理費有技術含量就算了，但問題是，櫛瓜他X的有什麼技術含量？」很多店家都是切一切灑胡椒鹽，不然就是塗醬烤一烤，「這東西竟然能夠上得了中高檔餐廳的檯面？他X的就是坑錢吧？就是暴利吧？」

貼文一出，不少人也很有感，「我都買三條50，不貴阿」、「市場醜的一條十元，漂亮的也才三十」、「十幾年前，櫛瓜（在）市場還罕見時，是超高級小黃瓜價位，一條50-100，現在便宜多了」、「就供需問題，以前酪梨多進口也貴，現在本土的多了就便宜很多。」也有網友認為，「很吃料理手法。不好吃，韓國進口的比較好吃。」