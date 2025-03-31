牛五蔵道歉炎上！重發文悄悄刪掉「一行字」　14片櫛瓜880元被酸爆

▲牛五蔵傍晚發出道歉聲明，但右下角一句「保留法律追訴權」點燃網友怒火。（圖／翻攝自Facebook／牛五蔵 - 肉鍋 x 塩ホルモン）

記者柯沛辰／綜合報導

台南知名餐廳「牛五蔵」2盤肉加起來破萬元，引發顧客質疑。事後，牛五蔵發聲明道歉，強調未來將加強溝通，同時也強調「保留法律追訴權」，結果遭大量網友質疑。為此，牛五蔵晚間8點多刪文重發聲明，悄悄刪除了有關法律追訴權的字句。

一名女網友近日在Threads上發文表示，她在「牛五蔵」用餐時，因為燒烤部分是「無菜單」，所以請老闆準備5個女生的量，心想火鍋價格在合理範圍內，燒烤價格應該差不遠，所以沒有多問，不料結帳時，才驚見「8片山藥880元」、「12片櫛瓜880元」，2盤肉分別是5500元、4600元，連炭火都要收錢，總金額達到1萬5400元。

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事後，業者展示客人抱怨的菜品，並強調餐廳是「無菜單料理」，由於客人所選菜色的成本較高，因此價格自然偏高。不久後，「牛五蔵」也發聲明致歉，「我們將進一步改善菜單，確保資訊與溝通更加清晰明確，並加強內部人員訓練，提升團隊的服務品質」、「虛心接受大家寶貴的意見與建議」。

不過，聲明截圖右下角也強調「其它涉及相關法律責任或損害聲譽，牛五蔵將保留其法律追訴權」，引爆網友不滿。許多人紛紛留言質疑「法什麼追什麼訴權啦，法務領乾薪的喔」、「還想要告人喔？」、「追訴權是由檢察官行使，且只有在刑事案件中才會產生，實際上根本不存在什麼『法律追訴權』」

聲明發出後，疑似不堪網友怒火，牛五蔵在當晚8點多刪文重發，將原先聲明中右下角那段「保留法律追訴權」默默移除。但網友仍不買單，依舊留言質疑「都說無菜單了，還改善菜單」、「受訪時公開說你用的是南投有機節瓜、日本備長炭,請拿出購買證明,不然你就涉嫌詐欺」、「為什麼刪我的留言，我上次去紫南宮真的看到櫛瓜5條100元」。

還有人留言譏諷：「本來想來看看老闆拿櫛瓜賺到的錢告人的公告～結果被撤下來了，可惜！」、「幹嘛把法律追訴權拿掉啊？大家吃不起你家，起碼還可以看看笑話啊」、「所以櫛瓜的合作廠商和報價單可以秀一下嗎，我想知道我是不是吃米不知米價」掀起熱議。

▼原先聲明右下角強調「保留法律追訴權」。（圖／翻攝自Facebook／牛五蔵 - 肉鍋 x 塩ホルモン）