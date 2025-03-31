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大人們接招！新北市青年局揪NPO出題「聚焦5大永續議題」344位學生花3個月熱情提案

▲▼2025 Social Designer青年永續社會設計挑戰賽開幕儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲2025 Social Designer青年永續社會設計挑戰賽，3/29(六)於新北市圖書館演藝廳舉辦開幕儀式。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者萬玟伶／新北報導

面對不斷轉變的社會議題，一群對世界懷抱理想並渴望行動的青年正悄悄成形！為了鼓勵更多青年以創意與專業參與公共事務、實踐永續理念，新北市政府青年局再次啟動「2025 Social Designer青年永續社會設計挑戰賽」，邀請全台青年一同投入SDGs實踐，為推動永續社會注入嶄新的行動力。

▲▼2025 Social Designer青年永續社會設計挑戰賽開幕儀式，新北市副市長朱惕之致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市副市長朱惕之特別出席為青年學子打氣，期許大家在接下來3個月賽程，能夠深入了解全球重要的SDGs議題，為本屆關注的5大永續議題提出實質解方。

2025 Social Designer青年永續社會設計挑戰賽
鼓勵青年「看見問題，勇於行動」！
長年以來，新北市政府青年局積極關注青少年的成長與公共參與議題，致力打造讓青年有機會、有舞台發聲與實踐的環境。新北市政府青年局邱兆梅局長表示，「青年永續社會設計挑戰賽」已邁入第4年，每一年的議題都緊扣青年所處的現實環境，今年5大主題包括——教育平權、性別平等、惜食、高齡議題與環境永續。

「我們已經進入高齡化社會，長者的尊嚴、數位落差與社會參與等議題，愈來愈迫切。希望透過像『老玩客』這樣的NPO組織，帶領同學思考如何讓高齡者生活得更有尊嚴、更有意義。」不僅限於高齡議題，包括「為台灣而教TFT」倡議的教育平等、「法律白話文運動」關注的性別歧視、「易福eFOOOD」關心的惜食與資源分配，以及「原點社會企業(奉茶行動APP)」的環保倡議，都指向一個核心價值，「青年應從關心個人，進一步關注眾人之事，甚至關心環境永續。」

這場SDGs提案競賽，不只是一場比賽，更是一個讓永續社會願景化為真實行動的平台，對於報名的青年學子來說也是一堂深度的社會參與課！今年比賽除了邀請各地高中職與大專院校學生組隊挑戰，也與5家非營利組織(NPO)及社會企業攜手規劃賽程與問題討論，期待參與的學生團隊，以令「大人們」意想不到的創意與行動力，共同規劃「更理想的未來」。

▲▼2025 Social Designer青年永續社會設計挑戰賽開幕儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲2025 Social Designer青年永續社會設計挑戰賽，特別邀請5家非營利組織(NPO)代表為此次競賽出題，由右至左為新北市圖書館長吳佳珊、「法律白話文運動」營運長徐書磊、「為台灣而教TFT」專案經理王亦涵、「原點社會企業(奉茶行動App)」創辦人黃暐程、新北市青年局長邱兆梅、新北市副市長朱惕之、「易福eFOOOD社會創新企業」創辦人鍾馥如、「老玩客」執行長廖健妤、學習家創辦人羊正鈺及于亦知。

強化實作與回饋機制
讓青年的社會參與不再只停留在賽程
「每一年的比賽，我們都看到許多同學的投入與成長，新北市青年局也期待每年都能投入更多的資源，更加倍地協助大家。」邱兆梅局長微笑表示，「雖然這是一個長達3個月的賽程，但來到這裡不是要比個你死我活，我們更強調的是能不能學到『跨界合作』、『關心社會』進一步『實作實踐』。」

邱兆梅局長強調，今年比賽特別加強實作與培力機制，包括提供5,000元實作津貼，鼓勵複賽團隊在賽程中，有資源能為提案建立最小可行模型，並進行落地測試。此外也將安排議題組織一對一輔導，讓青年在設計過程中掌握真實社會需求。同步也增加規劃6場講座及5場實作工作坊，幫助學生們提升設計與企劃的能力。「紙上談兵與實地落實，是完全不同的2種學習，新北市青年局希望透過實作機會，幫助學生在未來求學或職涯上更有準備！」

青年政策的實踐場
讓好提案進入真實社會
「我們是民主社會，青年有意見，政府就該聽見。」邱兆梅局長指出，挑戰賽的最大價值，就是讓青年以實際行動參與公共事務。她提到，過去在另一個「飛鳶盃」的比賽中，新北市農業局徵集提案希望提升「黑成米」（成年黑色米克斯犬）的領養率，獲得許多優秀提案與迴響，比賽結束後，農業局整合其中4組提案並實際落地，且提案至今仍在執行中，的確也幫不少「黑成米」找到溫暖的家。青年在挑戰賽所提的解方落實在真實政策有前例可循、也絕對是有可能的!

▲▼2025 Social Designer青年永續社會設計挑戰賽開幕儀式，新北市青年局長邱兆梅。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市青年局長邱兆梅期待透過挑戰賽的模式，拉近青年學生與社會的距離，也讓政府單位、NPO組織有機會為青年搭建落實想法的平台。

拉近議題與青年的距離
理解真實，才能行動有力！
然而，邱兆梅局長也認為，許多青年雖對社會議題有概念，但未必有深入接觸第一線的經驗。「這場挑戰賽安排講座、工作坊與議題培力，就是希望透過與NPO組織的接觸，讓同學更了解這些問題的『真實樣貌』與『落實困境』。」

她表示，挑戰賽對學生來說，不僅是一場教育學習，對政府單位來說，正好也可以結合NPO將資源整合，成為協助青年了解現實、建立觀點、設計解方的最佳平台。

5大NPO出題單位齊聚　
引導青年從在地出發，設計創新行動解方！
「很多人以為，社會議題離我們很遠，但其實，它就發生在你我身邊。」今年聚焦的五大議題其實每一項都與人們的生活息息相關。「為台灣而教TFT」專案經理王亦涵表示，教育應從孩子們的需求出發，她期待參與競賽的學生能結合自身專長，如科技、藝術等，發展具創意與行動力的教育提案，同時發現原住民、新住民或偏鄉學童現正面臨的問題與挑戰。她指出，教育現場充滿變數，教師常需獨力面對制度甚至學生的家庭問題，TFT希望成為熱血老師的堅強後盾，陪伴他們在第一線實踐教育理想，真正回應每一位孩子的需要。

▲▼2025 Social Designer青年永續社會設計挑戰賽開幕儀式，「為台灣而教」專案經理王亦涵。（圖／記者李毓康攝）

▲「為台灣而教TFT」專案經理王亦涵。

長期關注性別議題的「法律白話文運動」營運長徐書磊，則在參與許多校園講座的過程中發現，隨著台灣性平觀念愈趨成熟，「現在的高中生在成長過程中，可能真的不會感受到明確的性別歧視，但隨之而來的挑戰反而是『沒有女權的世界真好』或『麥當勞事件』這樣的議題出現。」他以台灣地方農漁會幹部選舉為例，實際從業者的女性其實佔6成，是產業的主要勞動力，但幹部組成超過9成比例都是男性，長年皆由男性壟斷決策與補助等資源，顯示不平等仍在。他期望透過競賽與學生互動，引導大家重新辨識那些「被視為理所當然」的性別不平等現象。

▲▼2025 Social Designer青年永續社會設計挑戰賽開幕儀式，「法律白話文運動」營運長徐書磊。（圖／記者李毓康攝）

▲「法律白話文運動」營運長徐書磊。

「易福eFOOOD社會創新企業」創辦人鍾馥如表示，惜食議題推動至今仍面臨2大困境，一為食品安全疑慮，二為物流系統的限制。她指出，熟食如營養午餐在運送過程中如果沒有控溫機制，就會大大影響細菌滋生率，這個物流限制的問題是阻礙捐贈落實的關鍵。本屆競賽希望聚焦於大型食物浪費情境，例如餐廳剩食、食品工廠損耗等，期待學生提出創新解法。

▲▼2025 Social Designer青年永續社會設計挑戰賽開幕儀式，「易福社會創新企業」創辦人鍾馥如。（圖／記者李毓康攝）

▲「易福eFOOOD社會創新企業」創辦人鍾馥如。

「老玩客」執行長廖健妤表示，高齡與長照議題對青年學生來說的確較陌生，關注度相對也低，此次希望透過「共融」、「初老」、「樂齡旅遊」等貼近生活的主題切入，激發學生參與意願。她也強調，現在的「高齡」不再等同於「被照顧對象」，而是可以「活出自我價值」的階段，她鼓勵學生從創意與設計角度重新想像高齡生活，賦予議題更多活力與可能性。

▲▼2025 Social Designer青年永續社會設計挑戰賽開幕儀式，「老玩客」執行長廖健妤。（圖／記者李毓康攝）

▲「老玩客」執行長廖健妤。

「原點社會企業(奉茶行動APP)」創辦人黃暐程認為，推動日常永續的關鍵在於，「讓重要的事變得簡單，而且能持續做下去！」他舉例，像奉茶行動APP就是希望透過創意與趣味，讓「找水」這樣的平凡行為有了新的意義，同時也拉近人與環境的連結。他鼓勵青年從生活小需求出發，運用自身觀察與創意，設計出真正能在日常中落地、且被延續的永續行動，並強調這樣的意識啟動，正是實踐環境責任的第一步！

▲▼2025 Social Designer青年永續社會設計挑戰賽開幕儀式，「原點社會企業(奉茶行動App)」創辦人黃暐程。（圖／記者李毓康攝）

▲「原點社會企業(奉茶行動APP)」創辦人黃暐程。

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