農用紙膜　高雄區農改場：有機栽培減塑環保新選擇

▲農用紙膜 。（圖／高雄區農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

氣候變遷下的農業生產正面臨種種嚴苛的挑戰，淨零減碳亦成為農業生產上的重要目標之一，農業部高雄區農業改良場刻正發展符合永續和環保的栽培方式。其中「農用紙膜」有望成為有機農業栽培的新選擇，用以降低或替代部分農用塑膠膜的使用。

高雄農改場羅正宗場長表示，有機水稻栽培有賴人工除草以提高產量，有機蔬菜栽培則使用塑膠膜敷蓋於土壤表面以抑制雜草生長。然而，農村人力老化及缺工情況已造成有機水稻生產嚴重困擾;而大量廢棄農用塑膠膜已成為不可忽視的環境污染源頭，尋找符合淨零永續的替代資材為農業生產的重要議題。

他說，農用紙膜以再生植物纖維為基礎，使用後分解成為土壤的一部分，無塑膠微粒釋出且完全符合永續環保的理念。農用紙膜在本場實際栽培測試表現相當出色，不僅能有效抑制雜草，在保濕、降低土壤溫度等方面，達到相當的效果；有機水稻栽培使用紙膜可較不鋪設紙膜，且沒有人工除草的情況下減少24%雜草覆蓋率，產量增加約1倍。在溫室中使用紙膜栽培有機蔬果與使用塑膠膜產量相當，可持續5個月以上維持紙膜完整性，且無明顯雜草危害。

羅場長指出，國際上紙膜在作物栽培的應用逐漸受到重視。例如在日本，紙膜已廣泛應用於水稻和蔬菜的栽培中，特別是在有機農業生產，紙膜的環保特性受到農民的青睞。在臺灣紙膜已登記為有機栽培可用資材，使用臺灣製紙膜，每公頃成本約3萬元，使用紙膜成本較人工水田除草工資3.2~3.6萬元為低，溫室栽培使用紙膜與塑膠膜成本相近，顯示紙膜栽培具高度可行性。

未來，隨著技術的改進及普遍化使用，紙膜的成本有望更為降低，不同材質的紙膜也持續的開發及進行田間測試中，期望可延長紙膜耐用程度，為各種不同的栽培環境需求注入新的可能性。紙膜的使用不僅是解決塑膠膜污染問題的重要一步，也為農業的永續發展提供了更實際可行的選擇。