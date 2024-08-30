櫛瓜1條59元　他目測「可切40片」賺翻！全場逆噴：貴的是刀工

▲原PO在超市看到一條賣59元 。（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

日前百萬網紅「儒哥」在墾丁買到6片櫛瓜100元，不親民的價格引發爭議。而一名網友表示，在超市看到一條59元，還說一條目測可切40片。照片曝光後，網友卻逆風開酸，「拜託你趕快去開店」、「是把櫛瓜當成小黃瓜嗎」、「你切的40片，是不是切一片 0.1公分嗎」。

一名網友在臉書《爆廢公社》表示，最近逛超市時，看到架上擺放滿滿的櫛瓜，「最近這個食材很夯，目測這一條用切片的話，應該可以切40片上下。」

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畫面可見，賣場黃色光之下，櫛瓜表皮發亮有光澤，看起來十分新鮮，而價牌寫著一條約200克，產地台灣，59元／一條。

文章曝光後，網友紛紛逆風笑酸，「切40片也是賣貴啊，貴的是刀工」、「你切的40片，是不是切一片0.1公分嗎」、「一條有40公分長的話，一公分一片是有可能啦」、「一看就是沒下廚的人貼的蹭話題文」、「拜託你趕快去開店」、「40片是要怎麼切，用削刀？」「是把櫛瓜當成小黃瓜嗎」、「厚切才好吃啦」。

其他人則回，「一條可以賺約500塊」、「袋子要錢、盒子要錢、烤用火要錢、人工要錢、租金要錢、調味料要錢、叉子筷子要錢、你敢去擺攤賣嗎」、「我在高雄黃昏市場跟這差不多大小35元一條，如果墾丁那邊農會有願意收，我批發下去」、「售價=成本+店租+加工費+人事費+宰客費」、「可以啊！兩片串成串，一串賣20元，這樣算出能賺多少了吧」。

回顧網紅「儒哥」PO影片惹出爭議，他與一群朋友9個人，實測在墾丁大街上不看價格，把想吃的東西都買一輪，總花費5560元，平均一個人600多元，開箱後其中一個最讓大家傻眼的是，「6片櫛瓜」竟要100元，讓一旁儒哥的朋友傻眼直呼「王母娘娘種的櫛瓜是不是？」

燒烤業者回應，由於剛經歷過颱風，蔬菜價格上漲，加上他們的櫛瓜是從北部運下來賣的，成本較貴。他們一直以來櫛瓜都是固定賣1份100元，況且目前全台物價都在上漲，不只墾丁貴，受到這種攻擊，也許是「蹭流量」。

事後，有網友也曝光恆春農會櫛瓜的價格，價格落在102-113元不等。有網友表示，「墾丁是偏遠地區，網路上買家電、傢俱類的，都還要多收運費甚至不送，物料成本相對就比市區高很多，若是鄉民只用一般市場能買的價格去衡量價值，根本不公平。」