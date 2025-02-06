與吳乃仁共享米其林奢華宴　台北5檢察官遭移送評鑑



▲人力仲介陳啟莊(右)訂高檔餐廳邀徐名駒等5名檢察官餐敘。（資料照／侯漢廷提供）

記者劉昌松／台北報導

立委黃國昌去年底爆料，台北地檢署檢察官徐名駒等5人，與民進黨大老吳乃仁在高檔餐廳聚會，北檢展開行政調查，約詢檢察官與訂位的人力仲介負責人陳啟莊後，參照開價6萬元的包廂內錄影錄音畫面，認為宴席間並無觸及個案，但違反《檢察官倫理規範》需謹言慎行等規定，決定將徐名駒等5名檢察官都送檢察官評鑑，建請檢評會依5人情節不同，決定是否移付懲戒。

根據調查結果，這場聚會原本是由徐名駒主動邀約較為親近的檢察官同事，在北市中山區另間知名熱炒店年終聚會，後來臨時改換成無菜單料理的米其林名店AD ASTRA，因包廂座位有多，因此再邀了1名前途看好的年輕檢察官與會。

據了解，受邀檢察官在2024年12月26日晚上分批前往餐廳時，還很好奇門面不顯眼，當時是由人力仲介公司負責人陳啟莊訂位，眾人入席後沒多久，就看到吳乃仁與美女秘書一起進入包廂，部分檢察官錯愕了幾秒，但礙於是徐名駒邀約的情面，所以並未多加詢問，直到用餐完畢，大家一起在餐廳門口被人拍下辭行照片。

因吳乃仁在擔任台糖董事長時，接受時任立委洪奇昌關說，賤賣台糖土地，吳被依背信罪減刑為9個月，已執行完畢，但仍欠台糖上億元沒還，黃國昌公開質問法務部長鄭銘謙，「徐名駒等檢察官有沒有逾越檢察官倫理守則？餐敘由誰牽線？低消6萬的包廂由誰買單？席間又談了些什麼內容？」

北檢約訪調查，確認餐敘是由徐名駒主揪，4名檢察官是基於對徐名駒的信任而答應赴約，除了徐以外，其餘4名檢察官事前都不認識吳乃仁，參考AD ASTRA包廂內的監視器畫面等佐證，餐會中聊得都是政治時事，沒有討論個案，不過高檔餐廳由陳啟莊訂位買單，每名檢察官受招待數千甚至上萬元，有違倫理規範。