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健身、瘦身都愛櫛瓜！他嘆「3成吃到都苦的」　菜販：不是大就好

健身、瘦身都愛吃櫛瓜！他嘆「3成苦的」　菜販籲4點：不是大就好

▲怎麼避免挑到苦味櫛瓜？可從外觀下手，包括長度、外皮、瓜體、蒂頭等情況，避免挑到過熟的櫛瓜。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

每年的10月至隔年4月是櫛瓜產季，但民眾應如何避免吃到「苦櫛瓜」？知名菜販廖烱程指出，瓜類常見的苦味的來源是葫蘆素，在選購櫛瓜時可從外觀下手，包括長度、外皮、瓜體、蒂頭等情況，而在料理階段可切掉蒂頭、削掉果皮，就能減少葫蘆素含量，確保美味。

一名網友在PTT發文表示，他買櫛瓜回家煎成一道料理後，10次中有3次吃到苦味，後來上網查詢才得知，原來是櫛瓜有「葫蘆素」，含量過高時會產生苦味並影響口感，讓人吃得不太開心，「買櫛瓜是不是只能靠運氣？好羨慕沒買過苦櫛瓜的人，根本天選之人。」

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廖烱程在臉書發文表示，瓜類常見的苦味來源是葫蘆素，受到日照時長、種植方式等因素而有高低之分，也是植物為了自我防禦而產生的物質，能讓哺乳類動物產生腹瀉等不適症狀而拒絕吃它，但微量的葫蘆素對人體影響不大，若入口後覺得很苦，舌頭或嘴唇又覺得麻痹時，就不要過度食用，以免加重不舒服的情況。

至於，選購櫛瓜的原則，廖烱程建議，以外皮光滑有光澤無外傷、形狀盡量筆直，及瓜體無軟塌、蒂頭乾燥，且5至20公分的櫛瓜最佳。此外，避免熟過頭的櫛瓜，也就是有太過巨大、葫蘆腰、瓜身轉黃等特徵，也可以從料理時下手，因為蒂頭跟果皮的葫蘆素含量最多，所以切蒂頭、削果皮時應多去除，「下手得狠一些，削厚一些，都有效可以減少苦味的方式。」

廖烱程說，櫛瓜在台灣以外的地區叫西葫蘆，但其實它是南瓜的變種，所以也叫「夏南瓜」，從星狀且乾燥的蒂頭就可以看到南瓜的影子，但又不像南瓜，櫛瓜完全不含澱粉，又是高膳食纖維、維生素、礦物質的低GI（升糖指數）食物，成為健身圈、瘦身圈（包含低碳族、生酮族）的熱門飲食選項。

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