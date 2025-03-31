　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠議員逆風「台灣有分裂本錢嗎」　王浩宇號召台派：打去提醒立場

▲▼ 。（圖／翻攝自王浩宇FB）

▲前民進黨桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇FB）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨高雄市議員黃明太27日於質詢時表示，兩岸搞到好像非一戰不能解決問題，台灣2300萬人口想要對抗中國10幾億人口，質問「台灣還有分裂的本錢？」。對此，前民進黨桃園市議員王浩宇表示，黃明太的言論是扯所有支持罷免的黨籍議員後腿，嚴重違反黨的紀律，因此PO出黃4個服務處的電話，號召網友打電話去「提醒台派的立場」。

「黃明太議員，你太扯了！」王浩宇31日晚間9時57分在臉書發文表示，黨內已經做出集體決議支持罷免，因此黃的發言相當不妥當，等於是扯所有支持罷免的黨籍議員後腿，嚴重違反民進黨的紀律。

王浩宇PO出黃明太4個服務處的電話表示，「明天早上8:00上班，一人一通提醒他台派的立場，記得對自己人請禮貌講理、理性溝通，不需要罵人，只要把立場表達清楚即可，感恩」、「支持請+1 ，請分享擴散。不要逼我爆料，你的生意在哪個國家」。


此外，王浩宇也PO出黃明太在萬里長城上的照片。許多王浩宇的粉絲看完，紛紛留言+1，並喊要開除黃明太的黨籍。

▲▼0523_高雄市議會總質詢_民進黨黃明太 。（圖／記者洪正達攝）

▲民進黨高雄市議員黃明太。（圖／記者洪正達攝）

據了解，黃明太27日於質詢時表示，最近自己很難入眠，看到整個台灣好像要被撕裂掉的這種感覺，如果我們的選票沒有過半，朝小野大是執政團隊最痛苦的事情，現在高雄市議會跟立法院幾乎是一樣的，兩黨不過半，最主要的還是在無黨籍的支持，但是在高雄市議會很少有吵吵鬧鬧的情形，市政府也沒有要罷免哪一個國民黨議員，沒聽過也沒發生過。

黃明太表示，完全執政缺少監督的力量，這是自己的主張，議員扮演監督的角色，將它扮演好，執政團隊努力去執政，這是市民的福氣。

黃明太說，台灣是個溫暖又美麗的寶島，但現在充滿肅殺的氣氛，賴總統已經把中國定為外來敵對勢力，在這期間，兩岸關係也非常緊張，對岸飛機不斷過來恐嚇，台灣也準備演習、對抗，兩岸搞到好像非一戰不能解決問題。

黃明太再說，台灣2300萬人口想要對抗中國10幾億人口，「我們台灣還有分裂的本錢」？若照得票數算，支持民進黨的約有1000萬人口，剩下的1300萬人還要把他們分裂出去，要用什麼來跟中國大陸輸贏？

黃明太強調，「民進黨是一個民主的政黨，應該接納更多的意見，不能說在民進黨裡面只有一種聲音，我知道今天說這些，有很多民進黨的黨員可能會對我不諒解，但這是我出自內心的建議，希望執政者，可以把台灣2300萬同胞大家團結、一起來出力，為台灣這塊土地打拚」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 0559 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雪莉哥哥看完記者會發聲！　酸金秀賢：哭得很冷靜
福懋油財報難產驚爆下市危機！　3董事發聲明譴責
取消監控鍾文智未送達、抽換電話紀錄　高院2法官慘了
快訊／美股三大指數低開　台積電ADR跌1.78%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠議員逆風「台灣有分裂本錢嗎」　王浩宇號召台派：打去提醒立場

北捷板南線異常！通勤族擠爆月台＋被趕下車　怨車站、APP無通知

遭綠緊咬是文物金光黨　罷免吳思瑤領銜人：當初造謠的人已道歉

動漫風！邱議瑩新看板登場　同框賴清德、陳其邁「台灣贏、高雄贏」

蘇巧慧稱《財劃法》新北人均分最少　葉元之轟：妳為何不提案？

逾7000萬就安基金未符用途「變全民買單」　黃國昌批洪申翰太離譜

緊咬藍黨部主委是抄名冊幕後黑手　李正皓提2疑問：北檢很快就上門

清明前夕祭史明　蔡英文憶往事：攜手團結一起做勇敢的台灣人

「和吳思瑤戰到底！」藍罷團備戰二階　邀黃士修任連署顧問

北捷清潔工「反光背心貼世壯運廣告」　張斯綱憂安全：淘汰廉價宣傳

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

「從心底拿走一個人很痛」 范瑋琪演唱會哀悼大S

【情勒阿嬤】貓咪滿臉真誠討零食♥這誰拒絕得了啦

44歲廣末涼子睽違18年來台　凍齡甜笑萌唱《好喜歡！》

#李鐘碩 親切收粉絲禮物！網見 #義美小泡芙 笑：幫 #IU 拿？

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

綠議員逆風「台灣有分裂本錢嗎」　王浩宇號召台派：打去提醒立場

北捷板南線異常！通勤族擠爆月台＋被趕下車　怨車站、APP無通知

遭綠緊咬是文物金光黨　罷免吳思瑤領銜人：當初造謠的人已道歉

動漫風！邱議瑩新看板登場　同框賴清德、陳其邁「台灣贏、高雄贏」

蘇巧慧稱《財劃法》新北人均分最少　葉元之轟：妳為何不提案？

逾7000萬就安基金未符用途「變全民買單」　黃國昌批洪申翰太離譜

緊咬藍黨部主委是抄名冊幕後黑手　李正皓提2疑問：北檢很快就上門

清明前夕祭史明　蔡英文憶往事：攜手團結一起做勇敢的台灣人

「和吳思瑤戰到底！」藍罷團備戰二階　邀黃士修任連署顧問

北捷清潔工「反光背心貼世壯運廣告」　張斯綱憂安全：淘汰廉價宣傳

綠議員逆風「台灣有分裂本錢嗎」　王浩宇號召台派：打去提醒立場

老牌「黃豆油」驚爆下市危機！　3董事發聲明譴責

雪莉哥哥看完記者會發聲！　酸金秀賢「自稱明星」：哭得很冷靜

揭開ESG神秘面紗的虛實　李坤璋：企業「這樣」應對

金秀賢道歉痛哭「挨酸鱷魚的眼淚」　她揪1點逆風發聲

南投縣首辦日月潭國際撐竿跳高賽　遊客欣賞美景和美技大飽眼福

南投縣力推兒童及少年未來教育與發展帳戶　獲評全國開戶類組第一

中國醫大、台灣世展會等單位攜手　仁愛鄉布蘭部落希望健康廚房啟用

快訊／美股三大指數低開！道瓊跌300多點　台積電ADR跌1.78%

正妹漫畫家酸舊愛「整天像演瓊瑤」　織織：都懷疑有攝影機在頭上

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

政治熱門新聞

陳佩琪曝柯文哲「止痛劑吃最高劑量」　藥師：說裝病真的汙辱智商

台獨大師也遭殃！柯建銘轟林濁水「掩護中國多久了」　本人回應了

北捷板南線異常　通勤族擠爆月台＋被趕下車

美麗島民調／「施政滿意度」賴清德55.6%、卓榮泰47.4%　創就任新高

小微、恩綺31日要出境　劉世芳：一個訂好機票、一個恐有變數

徹底鬧翻？網問郭正亮的兩岸談判是什麼　黃暐瀚：應該是主張被統

徐巧芯座車駛入河濱單車道　北市要開罰

3%軍公教加薪4月入帳？國防部回應了

以言語效忠敵人　現役軍人最重關7年

民眾黨中央委員異動　張凱鈞遞補

管碧玲高雄宣講為海巡發聲！　黃暐瀚落淚：有些預算不能刪

賴清德備戰「美國關稅戰」　卓榮泰、吳釗燮昨赴總統官邸會商

「綠補選上又怎樣？」　趙少康：國民黨發動罷免

就安基金未符用途　黃國昌：變全民買單

更多熱門

相關新聞

蘇巧慧稱《財劃法》新北人均分最少　葉元之轟：妳為何不提案？

蘇巧慧稱《財劃法》新北人均分最少　葉元之轟：妳為何不提案？

民進黨30日在新北板橋舉行「人民是頭家」政策宣講，民進黨立委蘇巧慧登台批評「藍白亂修財劃法，導致她所在的新北市人均分配款降為全國最低」。對此，國民黨立委葉元之今（31日）表示，蘇巧慧站著講話不腰疼，不僅不幫忙新北市爭取預算，還阻擋可為增加預算的《財劃法》，也沒有提任何版本，結果卻敢說新北市分配太少，「你蘇巧慧為何不提案爭取？只會為政治鬥爭噴口水嗎」？

緊咬藍黨部主委是抄名冊幕後黑手　李正皓提2疑問：北檢很快就上門

緊咬藍黨部主委是抄名冊幕後黑手　李正皓提2疑問：北檢很快就上門

清明前夕祭史明　蔡英文憶往事：攜手團結一起做勇敢的台灣人

清明前夕祭史明　蔡英文憶往事：攜手團結一起做勇敢的台灣人

2026高雄市長？賴瑞隆形象佳好人緣 名嘴界相繼力挺

2026高雄市長？賴瑞隆形象佳好人緣 名嘴界相繼力挺

美麗島民調／賴清德恢復軍審　43.6%民眾認對抗統戰、29.2%稱為罷免

美麗島民調／賴清德恢復軍審　43.6%民眾認對抗統戰、29.2%稱為罷免

關鍵字：

民進黨黃明太王浩宇黨紀言論

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

妻外出買尿布　恐怖爸虐待性侵女嬰死亡

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開

快訊／躲了21天！金秀賢憔悴現身　「90度鞠躬」語氣顫抖致歉

柯文哲「1天吃8顆Tramadol」　醫詳解神扯用藥！

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

他精準命中緬甸強震！示警台灣「1情況」要小心

金秀賢承認「為守護《淚之女王》說謊」淚崩

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

摩斯員工下藥迷昏女同事　店內逞慾賠170萬換免囚

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！

快訊／正面對決！《橫豎》直衝金秀賢記者會　痛罵：性犯罪者

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

更多

最夯影音

更多

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面