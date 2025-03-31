綠議員逆風「台灣有分裂本錢嗎」　王浩宇號召台派：打去提醒立場

▲前民進黨桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇FB）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨高雄市議員黃明太27日於質詢時表示，兩岸搞到好像非一戰不能解決問題，台灣2300萬人口想要對抗中國10幾億人口，質問「台灣還有分裂的本錢？」。對此，前民進黨桃園市議員王浩宇表示，黃明太的言論是扯所有支持罷免的黨籍議員後腿，嚴重違反黨的紀律，因此PO出黃4個服務處的電話，號召網友打電話去「提醒台派的立場」。

「黃明太議員，你太扯了！」王浩宇31日晚間9時57分在臉書發文表示，黨內已經做出集體決議支持罷免，因此黃的發言相當不妥當，等於是扯所有支持罷免的黨籍議員後腿，嚴重違反民進黨的紀律。

王浩宇PO出黃明太4個服務處的電話表示，「明天早上8:00上班，一人一通提醒他台派的立場，記得對自己人請禮貌講理、理性溝通，不需要罵人，只要把立場表達清楚即可，感恩」、「支持請+1 ，請分享擴散。不要逼我爆料，你的生意在哪個國家」。



此外，王浩宇也PO出黃明太在萬里長城上的照片。許多王浩宇的粉絲看完，紛紛留言+1，並喊要開除黃明太的黨籍。

▲民進黨高雄市議員黃明太。（圖／記者洪正達攝）



據了解，黃明太27日於質詢時表示，最近自己很難入眠，看到整個台灣好像要被撕裂掉的這種感覺，如果我們的選票沒有過半，朝小野大是執政團隊最痛苦的事情，現在高雄市議會跟立法院幾乎是一樣的，兩黨不過半，最主要的還是在無黨籍的支持，但是在高雄市議會很少有吵吵鬧鬧的情形，市政府也沒有要罷免哪一個國民黨議員，沒聽過也沒發生過。

黃明太表示，完全執政缺少監督的力量，這是自己的主張，議員扮演監督的角色，將它扮演好，執政團隊努力去執政，這是市民的福氣。

黃明太說，台灣是個溫暖又美麗的寶島，但現在充滿肅殺的氣氛，賴總統已經把中國定為外來敵對勢力，在這期間，兩岸關係也非常緊張，對岸飛機不斷過來恐嚇，台灣也準備演習、對抗，兩岸搞到好像非一戰不能解決問題。

黃明太再說，台灣2300萬人口想要對抗中國10幾億人口，「我們台灣還有分裂的本錢」？若照得票數算，支持民進黨的約有1000萬人口，剩下的1300萬人還要把他們分裂出去，要用什麼來跟中國大陸輸贏？

黃明太強調，「民進黨是一個民主的政黨，應該接納更多的意見，不能說在民進黨裡面只有一種聲音，我知道今天說這些，有很多民進黨的黨員可能會對我不諒解，但這是我出自內心的建議，希望執政者，可以把台灣2300萬同胞大家團結、一起來出力，為台灣這塊土地打拚」。