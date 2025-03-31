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緊咬藍黨部主委是抄名冊幕後黑手　李正皓提2疑問：北檢很快就上門

▲罷免吳沛憶領銜人李孝亮（左一）。（圖／罷免吳沛憶團體提供）

▲罷免吳沛憶領銜人李孝亮（左一）。（圖／罷免吳沛憶團體提供）

記者郭運興、鄭佩玟／台北報導

罷免綠委吳沛憶連署書錯假率高達4成，遭告發偽造文書罪，而領銜人李孝亮的媽媽則控訴，「兒子李孝亮會擔任領銜人全來自國民黨高層的指令，兒子事前完全不知道包括連署資料跟內容」。對此，媒體人李正皓今（31日）提出2疑問質疑國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，他批評，一個大人一手策劃漏洞百出的犯罪，出事後躲在青年軍後面，真的罪該萬死，以為躲起來就沒事？自己會拆穿所有謊言，明天繼續爆料，北檢很快就上門了。

李正皓發文指控，黃呂錦茹，以下兩個問題，請先跟律師討論好在不遠的未來該怎麼向檢察官解釋。問題一，2月6日(四），那天市黨部有沒有打電話給李孝亮，請李到台北市黨部開會（李孝亮那天連市黨部的地址在哪都不知道），開完會隔天李孝亮成為罷免吳沛憶的領銜人?

李正皓表示，這個問題如果屬實，證明了李孝亮從頭到尾都只是人頭，沒有參與連署，真正違法抄名冊的幕後黑手是台北市黨部。

李正皓指出，問題二，3月27日（四）上午民進黨由發言人吳崢提告國民黨各區死人連署為組織犯罪，黃呂錦茹3月28日(五）下午是否有與李孝亮碰面？這個問題如果屬實，證明黃呂錦茹有串供滅證之虞，符合羈押條件。

李正皓強調，這兩個問題都不是黃呂錦茹躲在青年軍後面可以迴避的，問訊是隔離偵訊，見面事實可以透過手機電磁紀錄、路邊監視器畫面、車牌辨識系統鞏固。

李正皓批評，黃呂錦茹，一個大人一手策劃漏洞百出的犯罪，出事後竟然躲在青年軍後面，這個的舉動連市黨部的同仁都看不下去，真的罪該萬死。

而被提及的李孝亮今早受訪回應，自己入黨是在內湖南港入黨，2月6日確實是第一次進到國民黨市黨部，針對28日說他去找黃呂錦茹，「我只是要跟他表達我的道歉，我不曉得我媽媽又發了第二篇聲明，把黃呂的家人寫進去，去那邊是要跟黃呂主委道歉」。

至於去見黃呂是否和民進黨提告死人連署有關？李孝亮強調，當然沒有關係，母親發第二篇聲明稿已經牽扯到了黃呂主委的家人，因此非常需要去道歉，「除了道歉之外，我們沒有講到其他事情」。

後續，李正皓再度發文表示，今早的爆料，李孝亮受訪時全承認了，承認2月6日第一次踏入市黨部、承認上週五有跟黃呂密會，但是讓他瞧不起的是，到這個時候黃呂錦茹還不敢自己出來回應，依舊繼續躲到青年軍後面

李正皓表示，自己承認對黃呂錦茹是有很大情緒的，沒有背景的年輕人要從政當然不容易，過程中有一百種事情可以努力，可以訓練論述、可以勤跑基層、可以去當民代助理，但絕對不包含幫大人背鍋坐牢。

李正皓強調，黃呂錦茹身為台北市黨部主委，不僅沒有讓國民黨的年輕人有一個健康成長的環境，反而像個黑道老大一樣自己犯法不敢擔，叫年輕人坐牢頂包。以為躲起來就沒事？自己會拆穿所有的謊言，明天繼續爆料，北檢很快就上門了。

▼國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨罷免吳思瑤總部，朱立倫、黃呂錦茹出席。（圖／記者鄭佩玟攝）

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