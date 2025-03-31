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動漫風！邱議瑩新看板登場　同框賴清德、陳其邁「台灣贏、高雄贏」

▲▼民進黨立委、高雄市長參選人邱議瑩在高雄街頭掛上新看板。（圖／邱議瑩臉書）

▲民進黨立委、高雄市長參選人邱議瑩在高雄街頭掛上新看板。（圖／邱議瑩臉書）

政治中心／台北報導

民進黨高雄市長初選參選人、立委邱議瑩，正式在高雄街頭換上新看板。邱議瑩這次是取得總統賴清德、高雄市長陳其邁的同意，掛上三人同框的看板，設計風格則以「動漫風」構圖為主，加上「台灣贏、高雄贏、邱議瑩」的文字，除了在地方引起討論，連停等紅燈的機車族都將目光投向看板，有路過的市民也表示，看板很有活力，唸起這一串押韻的文字，印象挺深刻，有別於以往選舉常見的口號。

邱議瑩表示，陳其邁市長任內，為高雄城市轉型的高科技軟硬體產業鏈打下扎實的基礎，不管是輝達、AMD、鴻海、台積電都持續投資；「吉伊卡哇」燈會和演唱會經濟也獲得國內外遊客肯定。她認為，下一階段的高雄，不只是要讓好的政績延續，更要著眼於交通路網的全面提升，強化招商引資的競爭力，促進消費結構升級，讓高雄更好生活、更好過日。

對於換上新的看板，邱議瑩表示，之前的漫畫風看板頗受好評，支持者也希望文宣能展現出年輕的活力，這一次依然以漫畫構圖為發想，由賴清德喊出「台灣贏」、陳其邁市長喊聲「高雄贏」，接著由自己的名字「邱議瑩」登場，代表接棒繼續拚，為高雄繼續衝刺，台灣高雄一起贏。她也強調，這次有特別取得賴清德與陳其邁的同意，設計三個人同框的看板。

關於初選傳出會提前到明年（2026）一月，邱議瑩表示，她將會依照自己的競選節奏持續推出政策理念，爭取市民的支持，希望透過「一起贏」的願景，接棒陳其邁、相挺賴清德，讓市民感受到高雄與台灣的活力和衝勁。

▼民進黨立委、高雄市長參選人邱議瑩在高雄街頭掛上新看板。（圖／邱議瑩臉書）

▲▼民進黨立委、高雄市長參選人邱議瑩在高雄街頭掛上新看板。（圖／邱議瑩臉書）

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