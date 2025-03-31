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終點前提前慶祝！最後一秒遭反超絕殺　半馬選手「喜提亞軍」懵了

衝線前舉手慶祝　最後一秒被反超！重慶女子半馬選手認：真的懵了

▲2025重慶女子半程馬拉松賽上演戲劇性一幕。（圖／翻攝自微博）

圖、文／CTWANT

2025重慶女子半程馬拉松賽上演戲劇性一幕！女選手肖芬在即將到達終點時，因放慢腳步提前舉手慶祝，結果被另名選手甘志芳最後一秒反超，獲得第二。這一幕在網路上迅速傳播，引發網友熱議。

《上觀新聞》報導，肖芬賽後透露，自己確實感到很遺憾，幾乎是零點幾秒的差距，不該在最後時刻放鬆警惕提前「開香檳」，但這次比賽中，她刷新了個人最好成績，依然感覺開心。

肖芬說，她在比賽的前十幾公里都是一路領先，甚至前7公里，身後幾乎都沒有人，只有轉播車跟著。最後幾十米的衝刺階段，她還加速拉開了與第二名選手的距離，但確實沒想到在衝線時出現如此低級的失誤，「當時我真的是懵了，堅持了21公里，卻在最後時刻大意了。」

對於提前慶祝的舉動，肖芬坦言，可能源於她跑越野賽的習慣，「跑越野時，我會提前舉手抓橫幅，這次可能是習慣性動作，沒想到在馬拉松賽場上成了失誤。」她表示，這次經歷讓她深刻認識到，比賽不到最後一刻絕不能放鬆警惕，「反思的點有兩個，一是最後幾百米一定要回頭看，二是絕對不能提前放鬆。」

今年35歲的肖芬是名業餘跑者，同時也是兩個孩子的媽媽。她從2023年9月開始跑步，至今已參加了19場比賽。2023年11月，她在自己的第一場比賽「2023中國10公里精英賽」重慶站取得了18名的成績，正是這次比賽給了肖芬信心，「當時還進入了中國女子10k百強榜，後來參加比賽的頻率就快了起來。」

肖芬表示，這次失誤也是一次重要教訓，她以後絕對不會再提前慶祝，一定要堅持到最後一刻，「對於我們這些又要上班又要帶孩子的跑者來說，能站上賽場已經很棒了。希望大家都能享受跑步帶來的快樂。」

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